Odbojkarskim reprezentantom vendarle več počitka

Pri mednarodni zvezi poudarjajo, da gre za koledar, ki so ga z vsemi odbojkarskimi deležniki, vključno z igralci in trenerji, ustvarjali kar leto in pol. Obenem zatrjujejo, da nov razpored tekmovanj igralcem in igralkam zagotavlja največ počitka doslej.

Na FIVB so koledar tekmovanj za nov olimpijski ciklus prvič razkrili toliko vnaprej, vse z namenom, da bi bila organizacija priprav, potovanj in drugih obveznosti reprezentanc in igralcev čim bolj racionalna. V novem olimpijskem ciklusu bomo v okviru FIVB spremljali le ligo narodov in svetovna prvenstva, pri čemer kvalifikacij reprezentance ne bodo več igrale, ampak se bodo na tekmovanja uvrščale glede na položaj na svetovni lestvici. Koledar FIVB je usklajen tudi s celinskimi zvezami, v primerjavi z olimpijskim ciklom pred igrami v Tokiu pa se bo število tekmovanj zmanjšalo za 25 %. Obenem bodo imeli igralci in igralke v primerjavi s sedanjim ciklom na voljo deset dni več za počitek.

Predsednik FIVB, Ary Graca poudarja: "Prepričan sem, da smo pripravili daleč najboljši koledar doslej, še posebej, ker smo upoštevali želje različnih deležnikov. Z optimizacijo koledarja želimo zagotoviti, da se bodo najboljši igralci in igralke udeleževali vseh največjih tekmovanj. Glede na to, da se bo svetovno prvenstvo zdaj odvijalo na vsaki dve leti in da bo na njem nastopalo 32 najvišje uvrščenih reprezentanc s svetovne lestvice, smo tudi prepričani, da bomo v boju za najvišja mesta lahko spremljali največje število reprezentanc doslej. Dobili bomo tudi nove organizatorje tekmovanj na najvišji ravni in pred odbojko je lepa prihodnost."