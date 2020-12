Odbojkarsko EP 2021 v šestih mestih, Slovenci čakajo na žreb

Na Poljskem, kjer bo tudi zaključni del prvenstva in boji za odličja, bodo tekme najboljših evropskih reprezentanc gostili Gdansk, Krakov in Katovice, na Češkem bo obračunom moč slediti v Ostravi, v Estoniji pa bodo srečanja ene od skupin in prvi del izločilnih bojev potekali v Talinu. Tampere bo prizorišče tekem, ki jih bo gostila Finska. Na EP bo drugič doslej nastopilo 24 ekip, poleg držav gostiteljic si je neposredno uvrstitev na tekmovanje zagotovilo še osem reprezentanc, Srbija, Slovenija, Francija, Rusija, Italija, Ukrajina, Nemčija in Belgija.

Prizorišča ženskega prvenstva, ki bo potekalo v Srbiji, Bolgariji, Romuniji in na Hrvaškem, še niso znana. Poleg že omenjenih reprezentanc držav organizatoric bodo na prvenstvu zagotovo igrale reprezentance Turčije, Italije, Poljske, Nizozemske, Nemčije, Rusije, Belgije in Azerbajdžana. Slovenske odbojkarice si bodo svoj tretji nastop na EP skušale priigrati v kvalifikacijah. V njih se bodo za dve mesti, ki prinašata vozovnico za prvenstvo, pomerile s Češko, Bosno in Hercegovino in Latvijo.