Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Odbojka

Odbojkarsko SP: Italijani ubranili naslov svetovnih prvakov

Manila, 28. 09. 2025 14.04 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.M.
Komentarji
1

Reprezentanca Italije je z zmago nad Bolgari s 3:1 ubranila naslov svetovnih prvakov. Razen v tretjem nizu so bili italijanski odbojkarji tisti, ki so narekovali tempo, predvsem sta blestela Yuri Romano in Mattia Bottolo. Poljaki so si pred tem zagotovili bronasto medaljo, potem ko so gladko premagali Čehe. Slovenci so se poslovili v osmini finala po porazu z Američani in prvenstvo sklenili na 11. mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V prvem nizu, ki so ga Italijani dobili s 25:21, je razliko ustvaril Mattia Bottolo. Ob njegovem servisu je Italija nanizala pet zaporednih točk in povedla s 17:14. Prednost so nato stopnjevali Alessandro Michieletto, ki je z natančnim servisom dosegel as, ter tudi Yuri Romano, ki je dodal dve učinkoviti akciji v napadu. Italijani so si tako priigrali varno prednost v končnici in niz uspešno pripeljali do konca.

Tudi drugi niz so dobili Italijani. V končnici je zablestel Romano, ki je nanizal štiri zaporedne ase in svojo ekipo popeljal do vodstva s 23:16. Zadnjo točko so prav tako osvojili z asom, tokrat je bil natančen Bottolo, za končnih 25:17.

Bolgari so se v tretjem nizu vrnili v igro in si priigrali kar sedem zaključnih žog za zmago. Že prvo so izkoristili, tako da je bil končni rezultat 25:17. Tokrat nismo videli nobenega asa pri Italijanih, so pa trije šli na račun Bolgarov, ki so skupaj z dobro predstavo zasluženo dobili tretji niz. 

V četrtem nizu je bilo znova vse po starem, Italijani so prevzeli vajeti v svoje reke in ga dobili s kar 25:10. S tem so ubranili naslov svetovnih prvakov iz leta 2022, ki so si ga po zmagi nad Poljaki priigrali v poljskih Katovicah. Aleksandar Nikolov je dosegel 23 točk, Martin Atanasov 11, pri Italijanih pa Romano 22, Bottolo 19 in Michieletto 11.

odbojka svetovno prvenstvo italija bolgarija filipini
Naslednji članek

Poljaki pričakovano opravili s Čehi, Italijani favoriti proti Bolgarom

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TITSTILLIDIE
28. 09. 2025 14.55
Bravo
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256