Odbojkarsko SP: Italijani ubranili naslov svetovnih prvakov

V prvem nizu, ki so ga Italijani dobili s 25:21, je razliko ustvaril Mattia Bottolo. Ob njegovem servisu je Italija nanizala pet zaporednih točk in povedla s 17:14. Prednost so nato stopnjevali Alessandro Michieletto, ki je z natančnim servisom dosegel as, ter tudi Yuri Romano, ki je dodal dve učinkoviti akciji v napadu. Italijani so si tako priigrali varno prednost v končnici in niz uspešno pripeljali do konca.

Tudi drugi niz so dobili Italijani. V končnici je zablestel Romano, ki je nanizal štiri zaporedne ase in svojo ekipo popeljal do vodstva s 23:16. Zadnjo točko so prav tako osvojili z asom, tokrat je bil natančen Bottolo, za končnih 25:17.

Bolgari so se v tretjem nizu vrnili v igro in si priigrali kar sedem zaključnih žog za zmago. Že prvo so izkoristili, tako da je bil končni rezultat 25:17. Tokrat nismo videli nobenega asa pri Italijanih, so pa trije šli na račun Bolgarov, ki so skupaj z dobro predstavo zasluženo dobili tretji niz.

V četrtem nizu je bilo znova vse po starem, Italijani so prevzeli vajeti v svoje reke in ga dobili s kar 25:10. S tem so ubranili naslov svetovnih prvakov iz leta 2022, ki so si ga po zmagi nad Poljaki priigrali v poljskih Katovicah. Aleksandar Nikolov je dosegel 23 točk, Martin Atanasov 11, pri Italijanih pa Romano 22, Bottolo 19 in Michieletto 11.