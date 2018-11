Oderlap: Omejitve obstajajo, dokler ne stopimo na igrišče

Skupina ni pretirano atraktivna (Zenit St. Petersburg, Friedrichshafen, boljši iz dvoboja med Chaumontom in Novim Sadom), a po drugi strani zanimiva za ACH Volley. Se strinjate, da ni prepovedano sanjati o več, kot le eni zmagi? “V vsakem primeru ne smemo sanjati. V Ligi prvakov so prav vse ekipe odlične, je pa res, da nam ruska, poljska in italijanska moštva niso najbolj pisana na kožo. Z njimi težje igramo, kot z drugimi tekmeci, zato lahko rečemo da sta tako Friedrichshafen, kot kvalifikant premagljiva. V vsakem primeru pa, že ob dejstvu, da je bil v prvem bobnu, izstopa Zenit iz St. Petersburga, ruski podprvak, ki ima izjemno zasedbo. Za 2. mesto verjamem, da se bo bil izjemen boj.”

Kako ste zadovoljni z opravljenim delom do tega trenutka? Vemo, da je bila velika želja vodstva kluba, da bi igrali Ligo prvakov in to se vam je uresničnilo. Po drugi strani pa gre za tekmovanje v katerem je potrebno uživati in nenazadnje pokazati Evropi, kdo je ACH Volley. “To je predvsem vprašanje za igralce, da se v Ligi prvakov pokaže, kako močni so. Dejstvo je, da posamezniki kažejo ambicije po igranju v tujini in to je zanje odlična priložnost. Verjamem pa, da moštvo, ki smo ga sestavili, ne samo igralska zasedba, ampak tudi strokovni štab, zelo kompetentna, da se pripravi na vse kar sledi, da pokažejo zakaj igrajo za najtrofejnejši slovenski odbojkarski klub.”

Andrej Urnaut se je v preteklosti že dokazal, kot trenerska kapaciteta, zdaj pa tudi zanj prihaja dokazovanje v Ligi prvakov. Ste zadovoljni z njegovim dosedanjim delom?

“Andrej Urnautse je že dokazoval v tujini, najprej v Belgiji, nato v Nemčiji, potem je prišel v Slovenijo. Mi mu povsem zaupamo. S svojimi potezami, z znanjem, z igranjem na najvišji ravni v preteklosti dokazuje, da je ustrezna izbira. Sigurno mora tudi on dokazati, da zmore iz ekipe povleči tisto dodatno energijo, potrebno za zmago nad kakšnim objektivno močnejšim nasprotnikom.”

V preteklosti ste se lahko zanašali tudi na fenomenalne navijače. Bili so glasni, moštvu so v težkih trenutkih stali ob strani. Jih pričakujete v novi sezoni še več?

“Na število navijačev in posledično vzdušje vplivajo rezultati. Dobri rezultati pritegnejo gledalce in dodatne aktivnosti zagotavljajo neko garancijo, da bo teh veliko. Mi smo pripravili nek koncept in verjamemo, da se bodo odzvali v lepem številu. Iskreno vabim vse, ki so že bili na naših tekmah, da se nam pridružijo tudi v letošnji sezoni.”

Kakšen je cilj ACH Volleyja v letšonji sezoni Lige prvakov? Vemo, kje je moštvo v preteklosti že bilo in da vam ambicij pred novo sezono ne manjka. Po drugi strani pa je dejstvo, da se bo moštvo merilo z vidno bogatejšimi tekmeci.

“Dejstvo je, da je naš proračun z naskokom najmanjši v Ligi prvakov, a smo ga skušali nadomestiti s čim bolj kakovostno selekcijo kadra. Če bi emocionalno gledal na to, bi želel, da je ACH Volley vsako leto na zaključnem turnirju četverice, letos ga pač ni, objektivno gledano pa se je potrebno zavedati omejitev in to vse do trenutka, ko stopimo na igrišče. Takrat ni več omejitev, je na drugi strani 6 oz. 7 igralcev z liberom vred in to je edina omejitev, ki jo moramo imeti pred sabo."