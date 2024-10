Odličen debi Mije Šiftar v dresu Brescie

Najboljši slovenski odbojkarji in odbojkarice so se minuli konec tedna spet dokazovali v prvenstvih v tujini. Po pričakovanjih se je prepričljive zmage nad Tarantom v italijanski Serie A veselil Trentino Jana Kozamernika, ki je odigral celoten obračun in dosegel sedem točk. Mija Šiftar je z zmago nad Mondovo debitirala v dresu Brescie in se izkazala z 10 točkami, medtem ko Rok Možič, ki se počasi vrača na igrišča, še ni mogel pomagati svoji Veroni, ki je po petih nizih klonila v boju s Cisterno.

Na Poljskem še naprej dobro igra Žiga Štern, ki je z Belchatowim zabeležil še eno zmago, tokrat nad Slepskom, k njej pa je prispeval 12 točk. Z 10 točkami je obračun Resovie z Lublinom, ki je sicer slavil s 3:1, končal Klemen Čebulj, Gregor Ropret, ki je odigral celotno srečanje, pa ni dosegel točk. Po odlični igri v 1. krogu prvenstva Saše Planinšec tokrat nismo spremljali v zasedbi Lodža, ki je s 3:1 odpravil Kalisz.