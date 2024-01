Odličen odpor Kamničank v uvodnem nizu premalo za močni Fenerbahče

Odbojkarice Calcita Volleyja so v petem krogu lige prvakinj zabeležile še peti poraz in ostajajo pri eni osvojeni točki. Proti Fenerbahčeju, vodilni ekipi skupine C in enemu izmed favoritov tekmovanja, so tekmo hrabro začele, a bile na koncu vseeno daleč od presenečenja, izgubile so z 0:3. S tem pa tudi izgubile vse možnosti, da bi se lahko izognile zadnjemu mestu v skupini in nadaljevale nastope v Evropi.

Varovanke Bruna Najdiča, ki še ni mogel računati na povratnico, kanadsko blokerko Lucy Charuk, so v prvi polovici prvega niza imele pobudo. Vodile so tudi za štiri točke, nazadnje s 14:10. Gostje so prvič povedle šele pri izidu 16:17, a v končnici predvsem po zaslugi bloka niz dobile.

A prvi niz je bil tudi edini, v katerem so se Slovenke s tekmicami enakovredno kosale. V drugem so prav tako dobro začele, na šesti točki sta bili ekipi poravnani, nato pa so na igrišču zagospodarile gostje. Gladko so ga dobile, nato na začetku tretjega spet zaostale z 1:3, a nato s šestimi zaporednimi točkami spet ušle in tekmo mirno pripeljale do konca.