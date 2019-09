Odličen štart Slovencev z zmago in gledanostjo prenosa

Že prva tekma na evropskem prvenstvu je pokazala, čeprav gre šele za dobro ogrevanje, da smo Slovenci pravi navijači. Pred televizijskimi zasloni Kanala A, kjer si lahko ogledate prenose EP v odbojki iz Stožic, si je tekmo ogledala kar četrtina gledalcev, ki so takrat gledali televizijo. Še nekoliko večja je bila gledanost med moškimi gledalci – ta je dosegla rating 6,6 odstoka.

Na Kanalu A, POP TV in 24ur.com tekmo spremlja številčna novinarska ekipa. V stožiškem studiu je z vami voditeljica Sanja Modrić s strokovnim komentatorjem in nekdanjim odbojkarjem Jasminom Čuturičem. Tekmo iz komentatorskega studia spremljata novinar Ervin Čurlič in strokovni komentator Tomi Šmuc. Za dogajanje in izjave ob igrišču skrbita novinarja Matic Flajšman in Tadej Vidrih, medtem ko z Izidorjem Kordičem in Tanjo Volmut pokukamo v navijaško cono.