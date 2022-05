'Tekma bo zares težka, toda me smo prepričane, da bodo naši fantje zmagali'

Že na poti v stožiško dvorano je bilo jasno, da je na finale elitne Lige prvakov v odbojki pripotovalo tudi veliko število poljskih in italijanskih ljubiteljev odbojke. Le-ti so bili prepričani, da bosta ekipi Trentina in Zakse uprizorili pravi odbojkarski spektakel in gledalcem, ki so prišli tako od blizu kot od daleč, pripravili nov odbojkarski praznik. Najprej smo naleteli na poljsko družino, ki se je v Ljubljano pripeljala predvsem zaradi očeta, ki je strasten ljubitelj odbojke. Njegova hčerka pove, da so tudi v mestu srečali veliko poljskih navijačev, da jim je Slovenija všeč in da se tukaj zelo dobro počutijo. "Nisem povsem prepričana, ali bomo danes zmagali, moj oče pa je ravno nasprotno kot jaz povsem prepričan v našo zmago." In tako prepričani so bili očitno tudi igralci sami, ki so tekmo dobili z rezultatom 3:0 (22, 20, 30). Italijanski Trentino se je zdel nekoliko nemočen, čeprav so bili tudi njihovi navijači prepričani v odbojkarje. "Smo veliki ljubitelji odbojke, v Ljubljani smo bili že večkrat. Upamo, da bo naša ekipa zmagala, toda predvsem si želimo dobro tekmo, naj zmaga dobra odbojka in tisti, ki bo bolje igral. Podrobneje ne želimo še komentirati, počakajmo na tekmo."

Na tekmo pa so nestrpno čakale tudi punce in žene poljskih odbojkarjev. Tudi same so bile nad našo državo navdušene, v Sloveniji so bile prvič. "Zmagali bomo," so takoj povedale. "Tekma bo zares težka, ker sta obe ekipi zelo dobri, toda me smo prepričane, da bodo naši fantje zmagali." Poljaki so z nedeljsko zmago tako ubranili naslov evropskih prvakov. Kamil Semeniuk je postal najkoristnejši igralec tekme, dosegel je 27 točk. Tekma je bila odlična zaradi vrhunskih odbojkarjev, a vrhunska je bila tudi organizacija samega dogodka. Animacija je bila spektakularna, videlo se je, kako se množica ljudi zabava. Ne samo Poljaki in Italijani, navdušeni so bili tudi slovenski ljubitelji odbojke. "Takšnega dogodka, kot je finale elitne Lige prvakov, zagotovo ne gre zamuditi. Če imamo vrhunski dogodek pred vrati, je seveda treba priložnost zgrabiti." Novih priložnosti kmalu ne bo zmanjkalo. Pred nami je svetovno prvenstvo, ki ga bosta skupaj gostili Poljska in Slovenija. Prvenstvo bo potekalo od 26. avgusta do 11. septembra. In lahko se nadejamo novih dobrih odbojkarskih predstav.