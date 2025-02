Odlična igra ACH Volleyju prinesla pomembno zmago in nadaljevanje evropske poti

Odbojkarji ACH Volleyja so v šestem, zadnjem krogu lige prvakov vendarle dočakali prvo zmago. Na gostovanju pri belgijskem Greenyard Maaseiku so tekmece premagali s 3:0 in si s tem zagotovili tretje mesto v skupini. To prinaša nadaljnje tekmovanje v evropskih pokalih, iz lige prvakov se bodo preselili v četrtfinale pokala Cev. Za Ljubljančane je bila to četrta točka, eno so proti Greenyard Maaseiku osvojili tudi na domačem igrišču.

Po prvem nizu je kazalo, da bo imela ljubljanska ekipa lažje delo. Bila je za razred boljša od tekmecev, že na samem začetku je z dvema blokoma prestrašila gostitelje, ki so bili dolgo časa povsem nebogljeni. Zelo dobro je v tem obdobju igral Luka Marovt, ki je bil ob Janu Pokeršniku najzaslužnejši za vodstvo 15:8. Sredi niza je sicer prišlo do krajše krize Ljubljančanov, tekmec se je približal na štiri točke zaostanka, toda končnico so gosti spet odigrali zbrano, tako da dvoma o zmagovalcu niza ni bilo.