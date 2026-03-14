Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Odbojka

Odločitev o vrnitvi reprezentantov je bila prava, toda ...

Ljubljana, 14. 03. 2026 10.32 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Fenerbahče - ACH Volley

Odbojkarji ACH Volleyja so z odmevno zmago nad zvezdniškim Fenerbahčejem in uvrstitvijo v polfinale pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV) znova potrdili, da je bila odločitev vodstva kluba lansko jesen, da v svoje vrste zvabi nekatere dolgoletne nosilce igre slovenske izbrane vrste, zadetek v polno.

Biti med štirimi najboljšimi moštvi v katerem koli od evropskih klubskih tekmovanj je velika stvar. Sploh, če govorimo o klubu, kot je ACH Volley, ki je sicer dolga leta redni udeleženec tekmovanj na stari celini s poudarkom na Ligi prvakov, toda vidnejšemu rezultatskemu dosegu po sanjskemu letu 2010 in uvrstitvi na zaključni turnir četverice omenjenega tekmovanja se resnici na ljubo v vmesnem času ni niti približal. 

Razumljivo, glede na denarne vložke elitnih evropskih klubov je po svoje logično, da je bil v vseh teh letih ljubljanski kolektiv daleč od najvišjih mest v Evropi. A če pogledamo iz drugega zornega kota, so že kontinuirani nastopi med elito nekaj, kar dovolj zgovorno priča o ugledu slovenske odbojke kot take.

Nedavni izjemen uspeh in izločitev velikega Fenerbahčeja z vsemi njegovimi zvezdniki bo zagotovo blagodejno vplival na nadaljnji razvoj kluba izpod Šišenskega hriba. To je obenem tudi potrditev več kot pravilne odločitve uprave, ki je lansko jesen z vrnitvijo nekaterih nosilcev igre slovenske izbrane vrste v zadnjem desetletju napovedalo novo (svetlejše) obdobje kluba tudi z vidika (višjih) rezultatskih ambicij na mednarodnem prizorišču.

Ne nazadnje, v čem bi bil smisel v klub vrniti takšna imena, kot so Tine Urnaut, Tonček Štern, Alen Pajenk, Gregor Ropret in Igor Kolaković (trener), če vodstvo v prihodnje ne bi želelo slediti drznejši viziji tudi po čem večjem v najmočnejšem klubskem odbojkarskem tekmovanju na stari celini.

Nastavki za kaj takega so pravi. V prihodnje pa bo vse odvisno od tega, ali lahko glavni odločevalci v klubu z razpoložljivim finančnim kolačem sledijo rezultatski (športni) uspešnosti Urnauta in druščine. 

odbojka pokal cev ach volley tine urnaut prihodnost

'Komaj čakam na Piacenzo in spektakel v Tivoliju'

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564