Odpirali šampanjce, peli in plesali: več kot 11 tisoč navijačev v Stožicah po zmagi ponorelo

Stožice so po zmagi naših odbojkarjev ponorele. Sedišča, stojišča, vse je bilo nabito polno in kar je poleg zmage odbojkarjev najlepše - navijanje je bilo srčno, glasno in na zelo visokem navijaškem nivoju. Glasno pa je bilo tudi v središču Ljubljane, kjer si je tekmo na velikem zaslonu ogledalo vsaj 2000 ljudi z vseh koncev države.

