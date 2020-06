Odpovedane kvalifikacije za nastop na EP v mlajših kategorijah

S sedeža krovne evropske odbojkarske organizacije so sporočili, da kljub velikim prizadevanjem, da bi kvalifikacijske turnirje za evropska prvenstva mladih lahko izvedli, glede na razmere to ni bilo mogoče: "CEV in organizatorji ne morejo zagotoviti zdravstvene varnosti udeležencem, prav tako so razmere v posameznih državah zelo različne, potovanja so omejena, reprezentance tudi nimajo enakih pogojev za delo in treninge. Izvedba kvalifikacij zato ne bi bila primerna." S CEV so še sporočili, da bodo upoštevali zahteve Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) in evropska prvenstva izpeljali še v letu 2020. Glede na to, da so kvalifikacije odpovedane, se bodo v boj za naslov evropskih prvakov in prvakinj podale reprezentance, ki na lestvicah CEV zasedajo najvišja mesta. Glede na razvrstitve imajo nastop na evropskem prvenstvu do 17 let v Črni Gori zagotovljen slovenske kadetinje, ki na lestvici zasedajo visoko četrto mesto, nekaj možnosti za uvrstitev na evropsko prvenstvo do 19 let pa imajo tudi mladinke, ki so v razvrstitvi na 13. mestu. Pravico do nastopa bo, ob organizatoricah BiH in Hrvaški, imelo deset držav, a naj bi Belgija in Nizozemska udeležbo odpovedali, vprašljiv je še nastop Belorusije.

Pri fantih Slovenci niso v dobrem položaju. Na lestvici CEV do 20 let namreč zasedajo 18. mesto in možnosti za nastop praktično nimajo, še manj verjetno pa je, da bi na prvenstvu do 18 let spremljali kadete, ki so šele na 24. mestu.