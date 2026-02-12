Naslovnica
Odbojka

Odštevamo do novega odbojkarskega spektakla v Tivoliju

Ljubljana, 12. 02. 2026 15.26 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.M.
ACH Volley - Tours

Nocoj v ljubljansko Halo Tivoli prihaja zvezdniška zasedba Trentina, odbojkarji ACH Volleyja pa bodo lovili drugo zmago v skupini A Lige prvakov. Prvo so dosegli na domačem parketu proti francoskemu Toursu, ob tem pa so na treh tekmah doživeli poraz. Peta tekma v elitnem tekmovanju tako še ohranja upe na napredovanje oziroma evropsko pomlad, vendar bo proti močnim Italijanom treba na parket stopiti z vsemi močmi. Tekmo si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 19.50.

CEV LP (M): ACH Volley - Trentino
CEV LP (M): ACH Volley - Trentino
FOTO: VOYO

Nocojšnja tekma v Tivoliju je za ACH Volley ključna, saj Ljubljančanom še vedno odpira pot naprej v Evropi. V izločilne boje Lige prvakov napredujeta prvi dve ekipi in najboljši tretjeuvrščeni, tretje mesto pa prinaša vsaj nadaljevanje sezone v pokalu CEV. Zato bi bila vsaka točka pred zadnjim gostovanjem pri neposrednem tekmecu Toursu (18. februarja) izjemno dragocena in bi ohranila realne možnosti za evropsko pomlad. Toda v ljubljanskem taboru se dobro zavedajo, da so na nasprotni strani mreže šestkratni italijanski in štirikratni evropski prvak iz Trenta, velikani evropske klubske odbojke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trener ACH Volleyja Igor Kolaković pri tem sicer poudarja, da bo četrtkov obračun s Trentinom eden ključnih v sezoni. Spomnil pa je tudi, da so bili Ljubljančani že na prvi tekmi v Trentu blizu osvojitvi niza ali celo več, zato verjame, da lahko ob podpori polnega Tivolija pokažejo svojo najboljšo odbojko. Po njegovih besedah bo odločilno, da bodo na visoki ravni tako pri servisu kot tudi na sprejemu.

ACH - Trentino
ACH - Trentino
FOTO: Kanal A

Trenutno v skupini sicer najbolje kaže Ziraatu iz Ankare, ki je s štirimi zmagami pri 12 točkah že trdno na vrhu. Trentino je z osmimi točkami drugi, ACH Volley s tremi zaseda trenutno tretje mesto. Tours je še brez pravega izkupička na dnu lestvice.

ODBOJKA ACH TRENTINO LIGA PRVAKOV CEV TIVOLI

'Odločeni smo, da v Tivoliju Trentinu še enkrat spodrsne'

