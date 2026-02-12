Odštevamo do novega odbojkarskega spektakla v Tivoliju

Nocojšnja tekma v Tivoliju je za ACH Volley ključna, saj Ljubljančanom še vedno odpira pot naprej v Evropi. V izločilne boje Lige prvakov napredujeta prvi dve ekipi in najboljši tretjeuvrščeni, tretje mesto pa prinaša vsaj nadaljevanje sezone v pokalu CEV. Zato bi bila vsaka točka pred zadnjim gostovanjem pri neposrednem tekmecu Toursu (18. februarja) izjemno dragocena in bi ohranila realne možnosti za evropsko pomlad. Toda v ljubljanskem taboru se dobro zavedajo, da so na nasprotni strani mreže šestkratni italijanski in štirikratni evropski prvak iz Trenta, velikani evropske klubske odbojke.
Trener ACH Volleyja Igor Kolaković pri tem sicer poudarja, da bo četrtkov obračun s Trentinom eden ključnih v sezoni. Spomnil pa je tudi, da so bili Ljubljančani že na prvi tekmi v Trentu blizu osvojitvi niza ali celo več, zato verjame, da lahko ob podpori polnega Tivolija pokažejo svojo najboljšo odbojko. Po njegovih besedah bo odločilno, da bodo na visoki ravni tako pri servisu kot tudi na sprejemu.
Trenutno v skupini sicer najbolje kaže Ziraatu iz Ankare, ki je s štirimi zmagami pri 12 točkah že trdno na vrhu. Trentino je z osmimi točkami drugi, ACH Volley s tremi zaseda trenutno tretje mesto. Tours je še brez pravega izkupička na dnu lestvice.
