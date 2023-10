Odziv Odbojkarske zveze Slovenije na zapise o finančnem stanju

Za Odbojkarsko zvezo Slovenije sta dve izjemno zahtevni in intenzivni leti 2022 in 2023 na čelu z organizacijo finala evropske Lige prvakov in svetovnega prvenstva za moške, ki je preseglo vsa pričakovanja. Moška reprezentanca je dvakrat igrala v Ligi narodov, moška in ženska reprezentanca sta nastopili na evropskem prvenstvu in v kvalifikacijah za olimpijske igre, pri čemer sta samo v letu 2023 reprezentančni akciji moške in ženske reprezentance trajali pet mesecev in pol oz. tri mesece in pol. Vse mlade reprezentance so igrale na tekmovanjih pod okriljem srednjeevropske, evropske in svetovne zveze. OZS je izpeljala začrtane programe v odbojki na mivki in odbojki sede, hkrati pa tudi vrsto drugih aktivnosti in projektov.

V določenem obdobju je imela OZS resda precejšen finančni primanjkljaj, vendar je bilo zagotavljanje najboljših možnih pogojev za delo reprezentancam ter doseganje vrhunskih rezultatov in tekmovalnih uspehov postavljeno v ospredje. Enako kot tudi že v preteklosti in to se je OZS doslej vselej obrestovalo.