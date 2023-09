Ropret: To je najpomembnejša tekma, ni izgovorov, da smo utrujeni

Ljubitelji odbojke si zagotovo niso predstavljali tako napete tekme že v osmini finala evropskega prvenstva. Do sedaj je šlo Sloveniji vse kot po maslu, pet tekem, pet zmag. Toda, ko se začnejo izločilni boji, se tekmovanje nekako začne znova. Tekma za biti in ne biti proti Turčiji, ki je naši vrsti zagotovo vzela veliko energije: "Ja ogromno energije, toda to so te tekme, to so izločilni boji. Bolje tako, da nam je pobrala veliko energije, pa da smo se vrnili, kot pa da bi odšli danes domov. Kaj sploh reči, absolutno danes nismo bili pravi, nismo pokazali svoje igre, ki smo jo gojili v skupinskem delu. Sploh v prvih dveh setih, bili smo zelo nervozni, nismo nikakor našli rešitve v napadu. No, nato pa smo se nekako umirili, stopili skupaj, še vedno sicer ne igrali naše najboljše odbojke, toda borili smo se do konca in s tem nadoknadili tisti manko. Za danes je bilo to na srečo dovolj," je bil po tekmi jasen Grega Ropret.