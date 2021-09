Poljaki po prespani noči: Slovenci so pokazali, kako pomembna je 'glava'

Koliko je Poljakom pomenilo domače evropsko prvenstvo, je bilo jasno videti kmalu po koncu tekme, ko je poklapani reprezenatnt Jakub Kochanowski v solzah sprejel veliko zmago Slovenije. "Ne spomnim se tekme, ki bi bila tako čustvena. Slovenija je vrhunska ekipa. A tu ni nobenega uroka, le naključje je, da tako pogosto igramo z njimi. Zdi se mi, kot da bi igrali proti Braziliji. To so ekipe na najvišjem nivoju. Slovence smo premagali v ligi narodov v polfinalu, tokrat pa smo spet izgubili. A težko povem, zakaj," so bile njegove prve besede ob parketu dvorane Spodek.

"Seveda mi je zelo žal zaradi rezultata. Jezen sem. Samo negativna čustva me prevevajo v tem trenutku," je pred mikrofonom domačih medijev v nabito polni dvorani Spodek razlagal užaloščeni Kochanowski. "A vem, da smo odigrali zelo, zelo, zelo izenačeno srečanje. Odločale so malenkosti. Po mojem mnenju je odločila tudi sreča. Sanjal sem o igranju v finalu, a to je realnost, ki jo moram sprejeti."

Slovenci zasolili francoske rane: 'To je nerazložljiv poraz'

To je bil za Poljake že drugi boleč poraz to poletje. Na olimpijske igre v Tokiu so prav tako prišli kot eni od favoritov. V svoji skupini so osvojili celo prvo mesto, nato pa na prvi tekmi izločilnih bojev izgubili s Francijo (2:3). "To je nerazložljiv poraz. Tako kot s Francijo v Tokiu je nasprotnik zmagal po naši zaslugi. Preprosto nismo izkoristili naših priložnosti, nasprotnik pa jih je. Zopet smo izgubili s Slovenijo in zopet na boleč način," je tekmo komentiral novinar portala Sport.pl Jakub Balcerski.

Pokazali so, kako pomembno je imeti glavo

Nekdanji poljski reprezentant Witold Roman je tekmo kot strokovni gost na eni od televizij videl takole: "Bili smo zelo dobri, a mentalno smo proti koncu povsem popustili. To je bil naš največji problem. Ko smo se znašli v zahtevnem položaju, smo izgubili 'glavo'. Vsi smo se spraševali, ali se bomo s Slovenci lahko kosali v mentalnem vidiku. Pred tem smo nadigrali vsakogar, a proti Slovencem smo videli, kako pomembno je v odbojki imeti 'glavo'."

Po Romanovem mnenju je odločil triler v drugem nizu, ko so Poljaki imeli tudi žogo za zmago v nizu in vodstvo z 2:0, a so se Slovenci izvlekli in ga na koncu dobili z 32:30. "Če bi dobili drugi niz, se Slovenci ne bi več pobrali. A zgodilo se je drugače. Dobili so veter v jadra, nad nas pa so se vrnili stari demoni."

V tretjem nizu so se Poljaki zdeli že povsem izgubljeni, saj so zmogli le 16 točk. 54-letnik je nekoliko pokritiziral tudi odločitev selektorja Vitla Heynena, ki se je kljub velikemu zaostanku odločil, da na parketu obdrži udarno postavo. "Od sredine niza naprej je bilo videti, da odbojkarji ne želijo biti na parketu. Če bi odločal sam, bi zamenjal celotno ekipo in bi najboljšim namenil čas za počitek pred četrtim setom."

"To je velikokrat težava. Vsak niz se mora odigrati do konca, a videti je bilo, da Poljaki niso verjeli, da ga še lahko obrnejo v svojo korist. Namesto, da bi se spočili, so ob izgubljenem nizu tratili prepotrebno energijo," je bil še kritičen Roman.

Slovenci so odigrali odlično tekmo, a ...

Na vprašanje, ali si je Slovenija zaslužila napredovanje, je odvrnil: "Ne vem. Zagotovo so proti Poljski odigrali odlično tekmo. A če pogledamo celoten turnir, so si naši fantje bolj zaslužili finale. A o tem na koncu vedno odloča ena tekma in dobili so jo Slovenci. Moramo jim čestitati in držati pesti, da osvojimo bron."

Na koncu je nekdanji reprezentant izpostavil tudi ne prav posrečeno upravljanje z video sodniško tehnologijo, ki je za kar nekaj minut zavleklo srečanje. "Odločilni, četrti niz je trajal kar 56 minut. Sodniški izzivi so vse skupaj močno podaljšali, zagotovo bi se dalo razpredati, kako so sodniki ravnali v teh situacijah. Ogledi posnetkov so vzeli preveč časa, kar je v igralcih in navijačih ubilo ritem. Vem, da si evropska odbojkarska zveza ni želela privoščiti napake in je zato pri vsakem preverjanju želela biti stoodstotno prepričana. A toliko časa ne bi smelo trajati. To je bil minus tokratnega spektakla."