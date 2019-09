Alen Pajenk po uvodni zmagi na EP: Še so rezerve v naši igri

Če se po jutru dan pozna, nas v naslednjih dveh tednih čaka prava odbojkarska rapsodija v režiji slovenske reprezentance, ki je uvodni obračun na 31. evropskem prvenstvu, ki ga med drugimi gostijo tudi ljubljanske Stožice, opravile z odliko.



ne le, da je s suverenih 3:0 odpravila nebogljeno belorusko izbrano vrsto, temveč je navdušila tudi z napadalno in agresivno igro v vseh elementih odbojkarske igre. Recept za zmage na velikih tekmovanjih je v teoriji sila preprost: odličen začetni udarec, še boljši sprejem in učinkovit obrambni blok vodijo do boja za najvišja mesta, s čemer se varovanci selektorja Alberta Giulianija odkrito spogledujejo. "Oboji smo v tekmo vstopili z željo po napadalni igri. Nekje do 12. točke v prvem nizu so Belorusi še nekako držali korak z nami, nato pa smo stopili na plin, se sprostili in pokazali svojo kakovost. Naša zmaga je več kot zaslužena," je po uvodni zmagi na EP dejal srednji bloker slovenske izbrane vrste Alen Pajenk, ki je v tandemu z Janom Kozamernikom predstavljal nepremostljivo oviro za beloruske napadalce."Odigrali smo tekmo na skorajda popolni ravni. To si želimo ponavljati vse do zadnjega dne prvenstva, a se obenem zavedamo, da bodo nastopile tudi krizne minute, ki jih bo potrebno čimprej odpraviti," realno ocenjuje 33-letni Ptujčan, ki je bil vesel bučne podpore s tribun ljubljanskih Stožic.