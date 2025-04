ACH potrdil status odbojkarskega kralja, v Kanalu ne smejo biti razočarani

S tretjo zmago ACH Volleyja nad Alpacem Kanalom se je zaključila finalna serija državnega odbojkarskega prvenstva. Ljubljančani po pričakovanjih niso dopustili dvoma o prvaku in so ekspresno potrdili 21. državni naslov. Kanalci pa kljub porazu niso bili preveč razočarani. Izkušeni Dejan Vinčić je čestital ACH-ju za zaslužen naslov in napovedal še boljši Kanal v prihodnosti.

Za razliko od prvih dveh obračunov je Alpacem Kanalu na tretjem uspelo osvojiti niz. Odbojkarji ACH-ja pa se kljub zaostanku z 0:1 na odločilni tretji tekmi v torek niso zmedli in so rutinirano dobili preostale tri nize. "V prvem nizu smo vodili že za tri točke, potem pa smo jim prepustili igro. Vrnili so se v igro, a smo hvala bogu našli razpoložene igralce, da smo obrnili tekmo in jo dokaj mirno pripeljali do konca. Nismo blesteli, ampak bili smo boljši od gostov iz Kanala," je razplet odločilne tekme komentiral domači trener Matjaž Hafner.

Ljubljančani so do naslova prišli izjemno rutinirano, saj v celotni sezoni niso oddali niti točke. "Najtežje je bilo zadovoljiti 14 igralcev, ker vsak išče svoje minute. Morate vedeti, da so treningi občasno kvalitetnejši od tekem v slovenski ligi," je o zahtevnosti sicer izjemne sezone še povedal Hafner.

"Čez sezono velikokrat pade motivacija. Tudi na igri se pozna, da nismo vedno pravi. Ampak na koncu, ko se gre za lovorike, smo najboljši. V vseh letih je bilo tako in tudi v prihodnje upam, da bo tako," pa je dodal reprezentant Jani Kovačič. Po slavju Merkur Maribora v sezoni 2020/2021 je bila to četrta zaporedna in skupno 21. zvezdica za odbojkarje ACH-ja. Za njimi je odlična sezona, saj so osvojili tudi slovenski pokal in srednjeevropsko ligo. S sezono pa so lahko več kot zadovoljni tudi v taboru Alpacem Kanala. Prvič po 15 letih so namreč zaigrali v finalu državnega prvenstva.

"Vemo, da ima ACH premoč. Spet se je izkazala njihova širina, dolga klop. Borili smo se do zadnjega, nismo prišli z belo glavo v Ljubljano. Dali smo svoj maksimum. Ponosen sem na celotno sezono, na soigralce in klub. Sedaj pa na zaslužen počitek," je po zadnji tekmi povedal motor kanalske igre Dejan Vinčić. Kljub suverenim predstavam Ljubljančanov skozi celotno sezono je izkušeni Vinčić dejal, da so verjeli v veliko presenečenje. "Finale je vedno drugačna zgodba. Verjeli smo. Nismo šli v finale z mislijo, da bomo izgubili. Vse čestitke ACH-ju za res zaslužen naslov. Na nas pa je, da jim sledimo in napredujemo."