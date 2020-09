Zagrebčanke so prva ovira Kamničank na poti do odbojkarskega raja

V kamniškem taboru so lahko zadovoljni z uvodno predstavo sezone v Šempetru. Po nekoliko slabšem začetku prvega niza, v katerem so aktualne državne prvakinje zaostajale za šest točk (6:12), so se s servisi Polone Marušič vrnile v igro. Že na 12. točki so izid izenačile, nato pa v razburljivi končnici dobile prvi niz, veliko bolj prepričljivo drugega in tretjega ter z zmago proti lani tretjeuvrščeni ekipi državnega prvenstva najavile svojo kandidaturo za peti naslov državnih prvakinj. " To še ni bila naša prava igra, vendar smo nekaj podobnega pričakovali, saj je to šele začetek sezone in normalno je, da so še rezerve ," se je za uradno spletno stran OZS prve zmage v prvi odbojkarski ligi – ženske dotaknil Aljoša Jemec , ki je tako vpisal tudi svojo prvo zmago v najboljši slovenski ligi kot samostojni trener.

Toda že v sredo ga s svojimi varovankami čaka prva stopnica na poti do lige prvakinj. Tekma v Zagrebu bo še pomembnejša kot je bila v Šempetru, nasprotnice pa verjetno že težje. Zagrebčanke, ki imajo v letošnji sezoni v nogah nekaj več tekem, so pred dobrimi desetimi dnevi v Zadru prišle do pokalne lovorike za sezono 2019/20, v soboto pa so v prvem krogu hrvaške superlige premagale Poreč. Obe tekmi so dobile brez izgubljenega niza. "Zagrebčanke so sezono začele nekoliko pred nami in so glede tega nekoliko v prednosti. So pa ekipa, ki jo dobro poznamo, tako kot tudi oni nas, tako da s te strani ne bo nobenih presenečenj. Če jih bomo želeli premagati, bomo morali prikazati dobro odbojko in za še korak dvigniti raven svoje igre. Vemo, da so napadalna ekipa, ki je zelo močna v napadu, visoka, skočna in da je glede tega zelo neugodna. Z manjšimi izjemami je ta ekipa že nekaj sezon skupaj, resda je po letih še vedno zelo mlada, vendar zato toliko bolj uigrana," Jemec spoštuje zagrebško ekipo, ki je v lanski sezoni v srednjeevropski ligi doma brez izgubljenega niza premagala Kamničanke, na prvi tekmi v gosteh pa je izgubila z 2:3. No, na koncu so se v tem tekmovanju veselile odbojkarice Calcit Volleyja.

V primerjavi z lansko sezono so Zagrebčanke, podobno kot Kamničanke, zelo malo spremenile ekipo. Pravzaprav do edine bolj pomembne menjave je prišlo na klopi, kjer jeSaša Ivaniševića zamenjal izkušeni Leonard Barić. "Predvsem bomo morali paziti, da se ne razigrajo v napadu, kajti če se, in ko se, so lahko zelo nevarne in jih je zelo težko zaustaviti. Zato bo zelo pomembno, da bomo dobro izvajali začetne udarce in da bomo imeli v napadu pametne odločitve. Do zmage bomo lahko prišli le s kakovostno igro, ki pa smo jo sposobni prikazati, kar ne nazadnje vsak dan igralke dokazujejo na treningih," trener Kamničank verjame, da lahko njegove varovanke že v Zagrebu pridejo do zmage. Toda tudi ta zmaga jim še ne bil prinesla napredovanja. "Kakršenkoli izid s prve tekme ne bo še prav nič odločil. Tako kot mi dobro poznamo dvorano v Zagrebu, Zagrebčanke dobro poznajo našo dvorano, tako da se tu na prednost domačega igrišča ne bomo mogli zanašati. Dobro se zavedamo, da nas v sredo čaka šele prva tekma in da bo za napredovanje treba na obeh tekmah prikazati dobro igro," za uradno spletno stran OZS opozarja Jemec.