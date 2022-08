Ogrevanje za večerni spektakel Slovenije in Francije: Kuba in Katar lovita prvo zmago na SP

Ljubljanske Stožice sicer gostijo štiri skupine. Poleg slovenske skupine D so v skupini B Brazilija, Kuba, Japonska in Katar, v skupini E Kanada, Kitajska, Italija in Turčija, v F pa Argentina, Egipt, Iran in Nizozemska. V Katovicah se v skupini A merijo Portoriko, Srbija, Tunizija in Ukrajina ter v C Bolgarija, Mehika, Poljska in ZDA. Dvoboji osmine finala bodo v Ljubljani in v poljskih Gliwicah med 3. in 6. septembrom, četrtfinalni obračuni pa 7. in 8. septembra. 24 reprezentanc, ki bodo nastopile na SP v Sloveniji in na Poljskem, čaka zgolj en skupinski del ter nato takoj izločilni boji. Reprezentance so razdeljene v šest skupin, prvouvrščeni ekipi pa neposredno napredujeta v osmino finala. Tam se bo 12 ekipam pridružila še četverica najboljših tretjeuvrščenih izbranih vrst, s čimer je manevrskega prostora za napredovanje sicer veliko, a hkrati slabši nastop v skupinskem delu prinaša težjega tekmeca v lovu na četrtfinale.

Naslov brani Poljska, ki je v zgodovini prvenstev od leta 1949 naprej trikrat slavila naslov. To jo ob eni srebrni medalji uvršča na tretje mesto večne lestvice skupaj z Italijo. Uspešnejši sta Sovjetska zveza s šestimi naslovi in skupno 11 medaljami ter Brazilija s tremi zlatimi in tremi srebrnimi kolajnami. Poleg teh reprezentanc je naslov dvakrat osvojila Češkoslovaška, po enkrat pa sta slavili ZDA in Vzhodna Nemčija.