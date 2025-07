Okrepljeni ACH Volley čaka zahtevna kvalifikacijska pot do Lige prvakov

Na sedežu CEV so izžrebali tudi skupine lige prvakov, kjer najboljša moštva čakajo na zadnje tekmece iz kvalifikacij. Slovenski prvaki se bodo v primeru uspeha v kvalifikacijah uvrstili v skupino A, kjer so že lanski evropski in aktualni italijanski prvak Trentino Itas, aktualni zmagovalec pokala CEV in turški prvak Ziraat Bankkart Ankara ter francoski prvak Tours VB.

V primeru zmage v 2. krogu kvalifikacij na ACH Volley Ljubljana čaka boljši iz para makedonsko Strumicin Dinamom iz Bukarešte. Možni tekmeci v tretjem krogu so TSV Hartberg iz Avstrije, finski AKAA Volley, azerbajdžanski Azerrail Baku in srbski Radnički iz Kragujevca.

"Moramo se zavedati, da so že Nizozemci v prvem krogu kvalifikacij zelo dobra ekipa, v domači klub se je namreč vrnilo nekaj reprezentantov, ki so uspešno igrali drugod po Evropi in bi radi Orion pripeljali do odmevnih rezultatov. Tekmi bosta na sporedu neposredno po svetovnem prvenstvu na Filipinih, zato je za nas najbolj pomembno, da se igralci v ekipo vrnejo zdravi in kolikor toliko spočiti za klubske napore ter da čim bolj popolni začnemo pot proti skupinskemu delu lige prvakov," je po žrebu povedal ljubljanski trener Igor Kolaković.

"Moj pogled je usmerjen le proti prvemu tekmecu, torej ekipi Oriona. Vemo, da se je v klub vrnilo nekaj odličnih nizozemskih reprezentantov, ambicije imajo velike. Poskrbeti moramo, da te tekme pričakamo dobro pripravljeni in uigrani, kajti v Evropi je zdaj veliko ekip, ki si želi v skupinski del lige prvakov in vse ovire na poti bodo težke. Proti Nizozemcem si želim tudi močno podporo s tribun v Ljubljani, skupaj z navijači se bomo lažje uvrstili v tako želeno ligo prvakov," pa je žreb pokomentiral izkušeni Tine Urnaut.