Po uresničitev olimpijskih sanj na Japonsko in Poljsko

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je na svojem sedežu v Lozani izvedla žreb kvalifikacij za olimpijske igre, v katerih bosta prvič nastopili obe naši reprezentanci. Slovenska moška izbrana vrsta si bo, kot poroča uradna spletna stran OZS, uvrstitev na olimpijski turnir v Parizu skušala priigrati na Japonskem, kjer se bo srečala z Japonsko, ZDA in Srbijo, naše fante pa čakajo še obračuni s Turčijo, Tunizijo, Egiptom in Finsko.

V skupini A bodo moči merili gostiteljica Brazilija, Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka in Katar, v skupini C na Kitajskem pa bodo ob gostiteljih nastopile še Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija in Bolgarija.