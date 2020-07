Državno prvenstvo v odbojki na mivki še nikoli s tako številčno udeležbo

Konkurenca na državnem prvenstvu že dolgo ni bila tako močna, saj bomo na Gorenjskem lahko spremljali vse naše najboljše odbojkarje in odbojkarice na mivki. Ti so se v letošnji sezoni med seboj srečali le enkrat, na turnirju v Preddvoru, kjer sta bila v moški kategoriji najuspešnejša Tadej Boženk in Vid Jakopin, ki si v Kranju že drugo leto zapored želita osvojiti zlato odličje. "Ne spomnim se, da bi do zdaj kadarkoli pred državnim prvenstvom odigrali le en turnir in da lahko pri sebi rečeš, da si na državno prvenstvo res dobro pripravljen in v formi. Za to potrebuješ treninge, turnirje in kar nekaj odigranih tekem na visoki ravni. Le tako lahko pridobiš potrebno samozavest. Na turnirju Sport.Zone Open se nama je z Vidom vse dobro poklopilo. Predvsem, ker se zares dobro razumeva in mislim, da je to ključno za dober rezultat. Od takrat sva še veliko delala na uigranosti in se pripravljala na naslednje turnirje, ki pa so bili na žalost odpovedani. Vseeno upava, da se nama bo trdo delo obrestovalo v Kranju," je za uradno spletno stran OZS povedal Boženk, ki si bo skušal priigrati že peti zaporedni naslov.

Na svoj prvi skupni naslov prvakov čakata tudi naša najboljša odbojkarja na mivki na svetovni lestvici, Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, na visoko uvrstitev pa zagotovo računajo še Danijel Pokeršnik inČrtomir Bošnjak, Alan KošeninainRok Možič ter Aleksander Dulaiin Manuel Grünwald.