Oostende na prvi tekmi prepričljivo boljši od bledih Novogoričank

Evropski nastopi slovenskih podprvakinj za razliko od lanske sezone letos najbrž ne bodo trajali dolgo. Po videnem na prvi tekmi bo veliko presenečenje, če bodo izločile belgijsko ekipo Hermes Volley Oostende, ki je bila na prvi tekmi v Novi Gorici za razred boljša. Že sam podatek, da so igralke GEN-I Volleyja vodile le nekajkrat na tekmi, v uvodnih dveh nizih le z 1:0 v drugem, pove dosti o tem, kaj se je na igrišču dogajalo. Sprejem Novogoričank je bil preslab, da bi se lahko enakovredno kosale z izkušenejšimi Belgijkami, ki imajo v svoji vrsti reprezentančnega libera in še nekaj zdajšnjih reprezentančnih kandidatk ter nekdanjih reprezentantk. Gostiteljicam ni pomagala niti dobra igra korektorke Sare Kovac, kanadske reprezentantke, ki je bila s 16 točkami najučinkovitejša igralka tekme.

Novogoričanke so tekmo začele nervozno, v trenutku so zaostajale z 0:4. Za kratek čas so sicer vzpostavile ravnotežje, toda zaključek je bil slab, Belgijke so niz končale s sedmimi zaporednimi točkami. Gostiteljice so imele v prvem nizu le 21 odstoten sprejem, dobile so pet blokov, dale nobenega, tudi razmerje v asih je bilo v korist gostij (4:2), pri katerih sta se s servisi izkazali predvsem Nina Coolmanin Jitse Verbinnen.

Podoben potek je imel tudi drugi niz. Domače so bile spet brez pravega sprejema, že na začetku so zaostale, nato pa tekmice niti enkrat nevarneje ogrozile. Je pa bil bolj izenačen tretji niz. Novogoričanke, ki so vendarle popravile sprejem, so bile dolgo časa povsem enakovredne, vodile so s 17:15, nato pa do konca osvojile le še dve točki. Povratna tekma bo čez 14 dni v Oostendeju.

Izid 1/16 finala pokala CEV, prva tekma:

GEN-I Volley ‒ Hermes Volley Oostende 0:3 (-12, -18, -19)

* Dvorana OŠ Milojke Štrukelj, gledalcev 250, sodnika: Genitrini (San Marino), Vasileiadis (Grčija).

* GEN-I Volley: Sillah, Ferlinc 6, Goršek 1, Velikonja Grbac 6, Spanou 6, Forštnarič, P. Blažič, Mikl, Kovac 16, Blažič, Leban 1, Jovanović 2, Žigon.

* Hermes Volley Oostende: Lafeber, Biebauw 3, De Winne, Coolman 15, Van Acker 4, Zakoscielna 13, Van der Voude, De Boeck, De Wulf, De Tant, Verbinnen 12, Bland 5.