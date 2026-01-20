Naslovnica
Odbojka

'Sami si pritiska zmage ne nalagamo, a se zavedamo, da je ta ulovljiva'

Ljubljana, 20. 01. 2026 15.38 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. M.F.
Luka Marovt

Oranžni odbojkarski zmaji iz slovenske prestolnice bodo v četrtek zvečer, prenos na Kanalu A in VOYO od 19.50 naprej, lovili prvo zmago v skupinskem delu odbojkarske Lige prvakov. V goste prihaja francoski prvak Tours za katerega igra tudi slovenski reprezentant Nik Mujanović, eden najbolj vročih korektorjev v Evropi ta hip, ki se bo predvidoma po koncu sezone preselil v Italijo. Pogovor z mladim odbojkarjem ACH-ja Luko Marovtom razkriva velik motiv, ki za imajo Ljubljančani pred obračunom s Francozi. "Čas je za prvo zmago."

Luka Marovt se je pred slabima dvema letoma iz Črnuč preselil k sosedu ACH Volleyju in naredil pomemben korak v svoji odbojkarski karieri. Braslovčan, ki je pred kratkim dopolnil 21 let, je pravo odkritje iz tabora oranžnih zmajev, saj je že od začetka evropke sezone - ACH si je preboj med odbojkarsko elito zagotovil preko mukotrpnih in zahtevnih kvalifikacijah, ko je moral premagati kar tri visoke ovire - med nosilci igre serijskih slovenskih prvakov. 

Luka Marovt
Luka Marovt
FOTO: Luka Kotnik

"Do konca je še nekaj tekem, še vedno upamo na napredovanje s tretjega mesta. Seveda pa moramo zdaj zmagati Tours. Vemo, da so kakovostna ekipa, a zavedamo se tudi svoje kakovosti. Vsekakor je francoska ekipa najlažje premagljiva v naši skupini, zato bomo storili vse, da se bomo po tekmi veselili. Zato bo potrebno predvsem dobro servirati in sprejemati servise, hkrati pa z dobro ekipno obrambo zaustaviti Nika Mujanovića."

Preberi še Kdo je dežurni šaljivec v slačilnici ACH Volley?

Marovt ima kljub mladosti za seboj že vrsto odmevnih uspehov, med katerimi izstopa osvojitev naslova evropskega prvaka s slovensko odbojkarsko reprezentanco do 17 let. Je tudi standardni reprezentant članske izbrane vrste. 

ACH Volley - Tours
ACH Volley - Tours
FOTO: 24ur.com
odbojka ach luka marovt

Kdo je dežurni šaljivec v slačilnici ACH Volley?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
