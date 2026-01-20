'Sami si pritiska zmage ne nalagamo, a se zavedamo, da je ta ulovljiva'

Luka Marovt se je pred slabima dvema letoma iz Črnuč preselil k sosedu ACH Volleyju in naredil pomemben korak v svoji odbojkarski karieri. Braslovčan, ki je pred kratkim dopolnil 21 let, je pravo odkritje iz tabora oranžnih zmajev, saj je že od začetka evropke sezone - ACH si je preboj med odbojkarsko elito zagotovil preko mukotrpnih in zahtevnih kvalifikacijah, ko je moral premagati kar tri visoke ovire - med nosilci igre serijskih slovenskih prvakov.

Luka Marovt FOTO: Luka Kotnik

"Do konca je še nekaj tekem, še vedno upamo na napredovanje s tretjega mesta. Seveda pa moramo zdaj zmagati Tours. Vemo, da so kakovostna ekipa, a zavedamo se tudi svoje kakovosti. Vsekakor je francoska ekipa najlažje premagljiva v naši skupini, zato bomo storili vse, da se bomo po tekmi veselili. Zato bo potrebno predvsem dobro servirati in sprejemati servise, hkrati pa z dobro ekipno obrambo zaustaviti Nika Mujanovića."

Marovt ima kljub mladosti za seboj že vrsto odmevnih uspehov, med katerimi izstopa osvojitev naslova evropskega prvaka s slovensko odbojkarsko reprezentanco do 17 let. Je tudi standardni reprezentant članske izbrane vrste.

ACH Volley - Tours FOTO: 24ur.com