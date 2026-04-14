Oranžni zmaji 'domačo nalogo' jemljejo še kako resno

Ljubljančani in Kamničani so seveda stari znanci in redni tekmeci, tudi letos pa vlogo favoritov brez zadržkov prevzema ekipa ACH Volleyja, sicer tudi aktualni državni prvaki. Ekipi sta se v finalu DP nazadnje merili pred dvema sezonama, ko je ACH Volley prišel do jubilejne 20. domače lovorike. Zdaj torej sledi serija najmanj treh tekem (druga in tretja bosta v Ljubljani, zaradi zasedenosti Tivolija bo sobotna tekma v Črnučah), v kateri bodo izbranci trenerja Igorja Kolakovića ciljali na 22. zvezdico domačega prvenstva. ACH Volley je sicer serijski prvak, saj je v zadnjih dveh desetletjih le enkrat, in sicer pred petimi leti, moral predati domačo krono ekipi Merkurja Maribora. Na drugi strani so igralci Calcita zadnji domači naslov osvojili leta 2003.

Igor Kolaković FOTO: Damjan Žibert

Pot do finala je bila za odtenek težja za Kamničane, četudi sta obe ekipi dobili polfinalna obračuna z 2:0 v zmagah. ACH Volley je dvakrat s 3:0 premagal Panvito Pomgrad, Calcit Volley pa je drugo tekmo v gosteh pri Krki dobil s 3:1 in se prav tako prepričljivo prebil v finale. Tekmeca sta se v DP letos srečala štirikrat. Na vseh tekmah so bili prepričljivo boljši igralci ACH Volleyja, Kamničanom je v vseh obračunih namreč uspelo odščipniti le en niz. Tudi zavoljo dejstva, da v ljubljanskem taboru nimajo težav s poškodbami in bodo jutri v Kamniku nastopili v najmočnejši zasedbi, aktualni prvaki ne bežijo od vloge favorita.

"Ob koncu sezone nas čaka zadnja serija tekem proti odličnemu Calcitu. To so za nas zelo pomembne tekme. V tej seriji želimo upravičiti svojo kakovost in osvojiti naslov prvaka Slovenije, kar nam bo prineslo ponovno sodelovanje v Ligi prvakov prihodnje leto. Teh tekem se veselimo z velikim spoštovanjem do našega nasprotnika Calcita iz Kamnika," pred začetkom finala pravi strateg oranžnih zmajev Igor Kolaković.

Luka Marovt FOTO: Luka Kotnik