Odbojka

Oranžni zmaji 'domačo nalogo' jemljejo še kako resno

Ljubljana, 14. 04. 2026 16.31 pred 14 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
ACH Volley - Piacenza

Pred odbojkarji ACH Volleyja Ljubljane je še sklepno dejanje pestre sezone. Prihaja serija finalnih tekem državnega prvenstva, novi prvak pa bo tisti, ki bo prvi prišel do treh zmag. Tekmec Ljubljančanov v domačem finalu je Calcit Volley, prva tekma pa bo v sredo v športni dvorani v Kamniku.

Ljubljančani in Kamničani so seveda stari znanci in redni tekmeci, tudi letos pa vlogo favoritov brez zadržkov prevzema ekipa ACH Volleyja, sicer tudi aktualni državni prvaki. Ekipi sta se v finalu DP nazadnje merili pred dvema sezonama, ko je ACH Volley prišel do jubilejne 20. domače lovorike. Zdaj torej sledi serija najmanj treh tekem (druga in tretja bosta v Ljubljani, zaradi zasedenosti Tivolija bo sobotna tekma v Črnučah), v kateri bodo izbranci trenerja Igorja Kolakovića ciljali na 22. zvezdico domačega prvenstva. ACH Volley je sicer serijski prvak, saj je v zadnjih dveh desetletjih le enkrat, in sicer pred petimi leti, moral predati domačo krono ekipi Merkurja Maribora. Na drugi strani so igralci Calcita zadnji domači naslov osvojili leta 2003.

Igor Kolaković
FOTO: Damjan Žibert
FOTO: Damjan Žibert

Pot do finala je bila za odtenek težja za Kamničane, četudi sta obe ekipi dobili polfinalna obračuna z 2:0 v zmagah. ACH Volley je dvakrat s 3:0 premagal Panvito Pomgrad, Calcit Volley pa je drugo tekmo v gosteh pri Krki dobil s 3:1 in se prav tako prepričljivo prebil v finale. Tekmeca sta se v DP letos srečala štirikrat. Na vseh tekmah so bili prepričljivo boljši igralci ACH Volleyja, Kamničanom je v vseh obračunih namreč uspelo odščipniti le en niz. Tudi zavoljo dejstva, da v ljubljanskem taboru nimajo težav s poškodbami in bodo jutri v Kamniku nastopili v najmočnejši zasedbi, aktualni prvaki ne bežijo od vloge favorita. 

Preberi še 'Na tej ravni odbojke odločajo malenkosti'

"Ob koncu sezone nas čaka zadnja serija tekem proti odličnemu Calcitu. To so za nas zelo pomembne tekme. V tej seriji želimo upravičiti svojo kakovost in osvojiti naslov prvaka Slovenije, kar nam bo prineslo ponovno sodelovanje v Ligi prvakov prihodnje leto. Teh tekem se veselimo z velikim spoštovanjem do našega nasprotnika Calcita iz Kamnika," pred začetkom finala pravi strateg oranžnih zmajev Igor Kolaković. 

Luka Marovt
Luka Marovt
FOTO: Luka Kotnik

"Tekme s Calcitom so vedno posebne in imajo še dodaten naboj, sploh če gre za finale. Čeprav smo bili v letošnji sezoni kar prepričljivi na medsebojnih dvobojih, so finalne tekme zgodba zase. Kljub statusu favorita, nikogar ne podcenjujemo in gremo že jutri v Kamnik polno motivirani ter odločeni, da dosežemo zmago," pa je dodal Luka Marovt.

Mariborčanke po hudem boju in preobratu do prednosti v finalni seriji

Oranžni zmaji nalogo v DP vzeli resno, v finalu jih čakajo Kamničani

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
