Oranžni zmaji lovijo elito: Visoko motivirani in odločeni, da že na Nizozemskem pokažemo pravi obraz

Ljubljana, 21. 10. 2025 11.17 | Posodobljeno pred 21 minutami

Odštevanja je (skorajda) konec, prihaja prvi evropski izziv sezone za odbojkarje ACH Volleyja Ljubljana. Prenos uvodne tekme kvalifikacij za preboj v odbojkarsko Ligo prvakov od 19.50 na VOYO. Nasprotnik pa kakovostni nizozemski prvak.

Igor Kolaković
Igor Kolaković FOTO: Luka Kotnik

Aktualni državni prvaki so se že odpravili na prvo evropsko pot v letošnji sezoni. Okrepljeno moštvo pod vodstvom Igorja Kolakovića se bo namreč jutri ob 20. uri v dvorani SaZa v Doetinchemu v okviru 1. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pomerilo z ekipo Orion Stars.

Aktualni nizozemski državni in pokalni prvaki bodo zagotovo kar visoka ovira na poti do želenega cilja, torej uvrstitve v skupinski del lige prvakov. V vrstah Orion Stars je nekaj odličnih igralcev, tudi reprezentantov Nizozemske, ki se je – tako kot Slovenija – pred mesecem dni uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva. V Doetinchemu med drugim igrajo Wouter Ter Maat (še lani soigralec Tončka Šterna pri turškemu Ziraatu), Jorna Gijs in Niels Lipke, odlični sedanji ali nekdanji reprezentanti Nizozemske.

Misli pred jutrišnjim dvobojem je strnil trener Kolaković: "Zagotovo nas na Nizozemskem ne čaka lahko delo. Morali bomo biti maksimalno osredotočeni in prevzeti pobudo od samega začetka. Vršiti moramo močan pritisk z začetnimi udarci in potem verjamem, da bo steklo tudi vse ostalo. Smo visoko motivirani in odločeni, da že na Nizozemskem pokažemo pravi obraz in se v Slovenijo vrnemo z ugodnim rezultatom."

Na Nizozemsko se je odpravila celotna zasedba ACH Volleyja Ljubljana, vključujoč vse letošnje okrepitve. Fantje so si zagotovili lepo popotnico prejšnji teden, ko so na močnem pripravljalnem turnirju na Poljskem premagali dva evropska velikana, domači Zawiercie in turški Galatasaray, ter osvojili prvo mesto.

Tine Urnaut
Tine Urnaut FOTO: Luka Kotnik

Povratna tekma bo prihodnji četrtek, 30. oktobra, ob 18. uri v dvorani Tivoli. Skupni zmagovalec se bo v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril z boljšim iz para Strumica (MKD) – Dinamo B. (ROM).

