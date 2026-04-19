Oranžni zmaji marširajo proti novemu naslovu: 'Obljubili smo resen pristop'

Srečanje v športni dvorani Maksa Pečarja se je začelo po notah ljubljanskih odbojkarjev, razpoloženi Tine Urnaut je z učinkovitimi napadi poskrbel za vodstvo 9:5. Zmaji so imeli pobudo tudi v nadaljevanju niza, Luka Marovt z asom in zatem še Urnaut z napadom za najvišje vodstvo (16:11). Odbojkarji Calcita se kljub zaostanku niso predali ter za borbeno igro bili nagrajeni, Grega Okroglič je znižal na -2 (18:16). Sledila je reakcija trenerja Ljubljančanov, Igorja Kolakovića, v mirnem zaključku niza je Urnaut zagotovil prvo zaključno žogo, Tonček Štern pa izkoristil drugo za vodstvo z 1:0 (25:22).

V drugem nizu so bolje začeli gostje iz Kamnika, Uroš Pavlovič je z blokom priigral prednost s 4:2, neizsiljene napake v taboru oranžnih zmajev pa so prinesle zaostanek -3 (4:7). Trener Kolaković je k sebi poklical svoje varovance in v nadaljevanju smo videli bolj zbran ACH Volley. Štern je s tremi zaporednimi točkami zaostanek na osmi točki poravnal, mlajši od bratov Janž Janez Kržič z blokom povišal na +5. Zmaji so v nadaljevanju popolnoma prevladali in v končnici z dvema uspešnima točkama Marovta niz zaključili na 19. točki (25:19).

V tretjem nizu smo videli podobno situacijo kot v prvem. ACH Volley se je oddaljil od Kamničanov že od samega začetka, v ospredju sta bila izkušena Urnaut in Štern, ki sta nizala točko za točko. Kržič je dodal as za 12:6, Marovt pa s silovitim zaključkom za 16:9. V nadaljevanju je trener Kolaković z dvojno menjavo ponudil priložnost tudi mlademu Nejcu Najdiču in izkušenemu Alenu Šketu, ki je z dvema napadoma še dodatno oddaljil zmaje (20:14).

Jani Kovačič FOTO: CEV

V mirnem zaključku tekme je Urnaut z blokom odločil zmagovalca (25:21). "Dokaj podobna tekma kot sredina v Kamniku. Tekmec je na trenutke pokazal dober odpor, vendar smo bili tudi danes za stopnjo ali dve boljši in se zasluženo veselimo druge zmage v finalu. Delo želimo dokončati že v sredo na domačem parketu dvorane Tivoli z zmago in osvojitvijo novega naslova državnih prvakov," je bil po drugi finalni zmagi izčrpen Jani Kovačič.