Odbojka

Oranžni zmaji marširajo proti novemu naslovu: 'Obljubili smo resen pristop'

Ljubljana, 19. 04. 2026 09.23 pred 10 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
ACH Volley - Piacenza

Na drugi finalni tekmi prve odbojkarske lige smo v športni dvorani Maksa Pečarja v Črnučah spremljali obračun med ekipama ACH Volley Ljubljana in Calcit Volley. Ljubljanski odbojkarji, so vnovič zabeležili prepričljivo zmago z rezultatom 3:0 in jih od 22. naslova državnih prvakov loči le še ena zmaga. Tretja, morda že odločilna tekma, bo v sredo v Hali Tivoli.

Srečanje v športni dvorani Maksa Pečarja se je začelo po notah ljubljanskih odbojkarjev, razpoloženi Tine Urnaut je z učinkovitimi napadi poskrbel za vodstvo 9:5. Zmaji so imeli pobudo tudi v nadaljevanju niza, Luka Marovt z asom in zatem še Urnaut z napadom za najvišje vodstvo (16:11). Odbojkarji Calcita se kljub zaostanku niso predali ter za borbeno igro bili nagrajeni, Grega Okroglič je znižal na -2 (18:16). Sledila je reakcija trenerja Ljubljančanov, Igorja Kolakovića, v mirnem zaključku niza je Urnaut zagotovil prvo zaključno žogo, Tonček Štern pa izkoristil drugo za vodstvo z 1:0 (25:22).

V drugem nizu so bolje začeli gostje iz Kamnika, Uroš Pavlovič je z blokom priigral prednost s 4:2, neizsiljene napake v taboru oranžnih zmajev pa so prinesle zaostanek -3 (4:7). Trener Kolaković je k sebi poklical svoje varovance in v nadaljevanju smo videli bolj zbran ACH Volley. Štern je s tremi zaporednimi točkami zaostanek na osmi točki poravnal, mlajši od bratov Janž Janez Kržič z blokom povišal na +5. Zmaji so v nadaljevanju popolnoma prevladali in v končnici z dvema uspešnima točkama Marovta niz zaključili na 19. točki (25:19).

Preberi še Odbojkarji ACH Volleyja tudi na drugi tekmi premočni za Calcit

V tretjem nizu smo videli podobno situacijo kot v prvem. ACH Volley se je oddaljil od Kamničanov že od samega začetka, v ospredju sta bila izkušena Urnaut in Štern, ki sta nizala točko za točko. Kržič je dodal as za 12:6, Marovt pa s silovitim zaključkom za 16:9. V nadaljevanju je trener Kolaković z dvojno menjavo ponudil priložnost tudi mlademu Nejcu Najdiču in izkušenemu Alenu Šketu, ki je z dvema napadoma še dodatno oddaljil zmaje (20:14). 

Jani Kovačič
FOTO: CEV

V mirnem zaključku tekme je Urnaut z blokom odločil zmagovalca (25:21). "Dokaj podobna tekma kot sredina v Kamniku. Tekmec je na trenutke pokazal dober odpor, vendar smo bili tudi danes za stopnjo ali dve boljši in se zasluženo veselimo druge zmage v finalu. Delo želimo dokončati že v sredo na domačem parketu dvorane Tivoli z zmago in osvojitvijo novega naslova državnih prvakov," je bil po drugi finalni zmagi izčrpen Jani Kovačič

odbojka ach dp finale

Mariborčanke ubranile naslov državnih prvakinj

Odbojkarji ACH Volleyja tudi na drugi tekmi premočni za Calcit

24ur.com Zmaji se po debaklu v Beogradu tolažijo: Izsilili smo tretjo tekmo in dosegli cilj
24ur.com ACH v Ligi prvakov: 'Danes je z naših ramen padlo veliko breme'
24ur.com ACH Volley le še korak od odbojkarskih sanj: 'Ta korak je najtežji'
24ur.com Hokejisti Jesenic na stežaj odprli vrata v finale Alpske lige
24ur.com Celjani vse bliže naslovu prvakov, do treh točk tudi Olimpija in Bravo
24ur.com Zmaji marširajo proti novemu naslovu prvaka
24ur.com ACH s šesto zaporedno zmago v prvenstvu
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
vizita
Portal
Glavobol, ki je bil v resnici možganska krvavitev
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
