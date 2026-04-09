Odbojka

Oranžni zmaji nalogo v DP vzeli resno, v finalu jih čakajo Kamničani

Ljubljana, 09. 04. 2026 07.50 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
ACH Volley - Piacenza

Polfinale moškega odbojkarskega državnega prvenstva ni postregel z razburjenji. Favorita, ACH Volley in Calcit Volley, sta svojo nalogo opravila v skladu s papirnatimi napovedmi. Oba sta tekmeca, Panvito Pomgrad in Krko, premagala po dveh tekmah.

Na uvodu obračuna v Murski Soboti so imeli pobudo gostje, Luka Marovt je dvakrat učinkovito napadal za vodstvo z 8:5 in prvo reakcijo na klopi odbojkarjev Panvite. Zmaji so prednost v nadaljevanju le še povišali, dobro je deloval servis ter prav tako element blok obrambe (7:15). V mirnem zaključku prvega niza je Luka Marovt z novim uspešnim napadom zagotovil prvo zaključno žogo, odbojkarji ACH Volleyja pa so izkoristili drugo, po napaki Fužirja na začetnem udarcu (14:25).

Tine Urnaut
Tine Urnaut
FOTO: Luka Kotnik

V drugem nizu smo spremljali malce bolj izenačen začetek, Legen je z asom izid poravnal na 4:4, Mirković pa dodal še enega za vodstvo domačih odbojkarjev s 7:6. Veselje na strani odbojkarjev Panvite ni trajalo dolgo, Ljubljančani so odgovorili z delnim izidom 4:0 in prešli v vodstvo (7:11). V nadaljevanju je do sredine niza Panvita še uspela držati korak, Adžović je znižal na -2 (13:15), vendar so sledile minute oranžni zmajev. Naprej je Janez Kržič z uspešnim blokom priigral prednost štirih točk, nato je sledil še as Alena Pajenka in nov blok, tokrat Gregorja Ropreta za neulovljivo prednost pred zaključkom drugega niza (14:20). Tine Urnaut je z dvema zaporednima asoma poskrbel za prvo zaključno žogo, drugo je izkoristil mladi Marovt za vodstvo z 2:0 v nizih (17:25).

Preberi še Oranžni zmaji marširajo proti finalu: 'Po koncu evropske sezone je bilo treba hitro preklopiti'

Še najbolj izenačen je bil tretji niz, v katerem so odbojkarji Panvite sledili državnim prvakom vse do sredine seta. Razigrala sta se Založnik, ki je v igro vstopil namesto Fužirja, in Adžović (16:16). V pravem trenutku je pri ljubljanskem moštvu v ospredje stopil kapetan Urnaut, ki je s tremi zaporednimi napadi oddaljil zmaje na +5 (17:22). V mirnem zaključku tekme je drugo zaključno žogo izkoristil prej omenjeni Urnaut in z učinkovitim napadom popeljal ACH Volley veliki finale državnega prvenstva (19:25). 

Alen Pajenk in Luka Marovt
Alen Pajenk in Luka Marovt
FOTO: Damjan Žibert

"Letos smo že na lastni koži občutili, da gostovanj pri Panviti ne gre podcenjevati, zato smo v tekmo štartali motivirani in odločeni, da zaključimo delo, ki smo ga v soboto začeli v Tivoliju. To nam je uspelo, nadzorovali smo celoten potek srečanja in se na koncu zasluženo veselili vstopa v finale. Za zaključek sezone nas čakajo še finalni dvoboji s Calcitom, na katerih se zavedamo, da smo favoriti in sem prepričan, da bomo to vlogo tudi upravičili," je bil po uvrstitvi v finale izčrpen izkušeni Alen Pajenk.

Preberi še 'Na tej ravni odbojke odločajo malenkosti'

"Mislim, da smo odigrali resno in osredotočeno, še posebej v elementu protinapadov. Poznamo kakovost Panvite Pomgrad, pokazali smo spoštovanje s pravim pristopom in zadovoljni smo z zmago in napredovanjem," pa je bil po tekmi kratek trener ACH Volleyja Igor Kolaković.

Verona do prve zmage, Možič: Ključno je bilo, da smo obrnili prvi niz

bibaleze
Portal
Igralec iskreno o travmah iz otroštva: "Še vedno slišim mamine krike"
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Ko starši ostanejo sami: trenutek, ko morajo vskočiti sinovi in hčere
Ko starši ostanejo sami: trenutek, ko morajo vskočiti sinovi in hčere
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Prodali hišo in znižali stroške: s štirimi otroki danes živijo na ladji
Prodali hišo in znižali stroške: s štirimi otroki danes živijo na ladji
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
moskisvet
Portal
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Nenavadna odločitev, ki ohranja njun zakon srečen
Nenavadna odločitev, ki ohranja njun zakon srečen
Trend, ki ruši stereotipe: moški in ročna dela
Trend, ki ruši stereotipe: moški in ročna dela
dominvrt
Portal
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Mali medvedek na Plitvicah: kaj sledi po najdbi?
Mali medvedek na Plitvicah: kaj sledi po najdbi?
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
okusno
Portal
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641