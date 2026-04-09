Oranžni zmaji nalogo v DP vzeli resno, v finalu jih čakajo Kamničani

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Na uvodu obračuna v Murski Soboti so imeli pobudo gostje, Luka Marovt je dvakrat učinkovito napadal za vodstvo z 8:5 in prvo reakcijo na klopi odbojkarjev Panvite. Zmaji so prednost v nadaljevanju le še povišali, dobro je deloval servis ter prav tako element blok obrambe (7:15). V mirnem zaključku prvega niza je Luka Marovt z novim uspešnim napadom zagotovil prvo zaključno žogo, odbojkarji ACH Volleyja pa so izkoristili drugo, po napaki Fužirja na začetnem udarcu (14:25).

Tine Urnaut FOTO: Luka Kotnik

V drugem nizu smo spremljali malce bolj izenačen začetek, Legen je z asom izid poravnal na 4:4, Mirković pa dodal še enega za vodstvo domačih odbojkarjev s 7:6. Veselje na strani odbojkarjev Panvite ni trajalo dolgo, Ljubljančani so odgovorili z delnim izidom 4:0 in prešli v vodstvo (7:11). V nadaljevanju je do sredine niza Panvita še uspela držati korak, Adžović je znižal na -2 (13:15), vendar so sledile minute oranžni zmajev. Naprej je Janez Kržič z uspešnim blokom priigral prednost štirih točk, nato je sledil še as Alena Pajenka in nov blok, tokrat Gregorja Ropreta za neulovljivo prednost pred zaključkom drugega niza (14:20). Tine Urnaut je z dvema zaporednima asoma poskrbel za prvo zaključno žogo, drugo je izkoristil mladi Marovt za vodstvo z 2:0 v nizih (17:25).

Še najbolj izenačen je bil tretji niz, v katerem so odbojkarji Panvite sledili državnim prvakom vse do sredine seta. Razigrala sta se Založnik, ki je v igro vstopil namesto Fužirja, in Adžović (16:16). V pravem trenutku je pri ljubljanskem moštvu v ospredje stopil kapetan Urnaut, ki je s tremi zaporednimi napadi oddaljil zmaje na +5 (17:22). V mirnem zaključku tekme je drugo zaključno žogo izkoristil prej omenjeni Urnaut in z učinkovitim napadom popeljal ACH Volley veliki finale državnega prvenstva (19:25).

Alen Pajenk in Luka Marovt FOTO: Damjan Žibert

"Letos smo že na lastni koži občutili, da gostovanj pri Panviti ne gre podcenjevati, zato smo v tekmo štartali motivirani in odločeni, da zaključimo delo, ki smo ga v soboto začeli v Tivoliju. To nam je uspelo, nadzorovali smo celoten potek srečanja in se na koncu zasluženo veselili vstopa v finale. Za zaključek sezone nas čakajo še finalni dvoboji s Calcitom, na katerih se zavedamo, da smo favoriti in sem prepričan, da bomo to vlogo tudi upravičili," je bil po uvrstitvi v finale izčrpen izkušeni Alen Pajenk.