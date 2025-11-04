Oranžni zmaji ne bežijo od vloge favorita, a opozarjajo na ambiciozne Romune

ACH Volley ima v zadnjem času strnjen program, malo časa za počitek in treninge. Potem ko je v četrtek preskočil prvo oviro v kvalifikacijah Lige prvakov, nizozemski Orion Stars, v soboto pa proti Fužinarju vknjižil drugo zmago v prvenstvu, ga drevi čaka nov obračun. V Bukarešti se bo v 2. krogu kvalifikacij meril z Dinamom. Prenos na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 17.50.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Veliko niti ne morejo vedeti o romunskem tekmecu, saj uvodni krog kvalifikacij ni pokazal veliko. Dinamo je dvakrat z lahkoto nadigral slabotno Strumico, njihov trener Bogdan Tanase je na dveh tekmah priložnost za igro ponudil praktično vsem igralcem, ki s Severnimi Makedonci niso imeli nikakršnih težav. Ljubljanska ekipa je pred začetkom napovedovala, da je njihov tekmec v 1. krogu najbrž celo najtežji v kvalifikacijah.

Tine Urnaut še ni pripravljen za igro. Je pa z ekipo v Bukarešti. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Z Nizozemci je gladko opravila, toda zagotovo si ne bo dovolila podcenjevanja Romunov. Oranžni zmaji morajo resno vzeti besede nekdanjega njihovega člana in reprezentanta Dejana Vinčića, ki je pred časom, ko je igral za Rapid iz Bukarešte, dejal, da je romunska odbojka v vzponu, klubi veliko vlagajo in so iz leta v leto boljši.

To dokazujejo tudi rezultati reprezentance, ki je letos v zlati ligi zasedla četrto mesto, premagala nekatere uglednejše reprezentance, na zaključni turnir pa se ni uvrstila le zaradi tega, ker je prednost dobila njegova gostiteljica. Dinamo ima v svojih vrstah dva romunska reprezentanta in še nekaj tujcev. Največjo nevarnost bodo predstavljali Latvijec Janis Medenis, Brazilec Jonatas Cardoso in srbski korektor Petar Premović. Poleg njih so od tujcev v ekipi še turški bloker Okur Cukur, avstrijski libero Jacob Kitzinger, ki je nekaj časa igral tudi pri Zadrugi Dob, in nemški podajalec Eric Burggräf.

Gregor Ropret FOTO: Luka Kotnik icon-expand

To sicer niso igralci prvega kakovostnega razreda, a vseeno igralci, ki so lahko nevarni. "Definitivno nas v Romuniji čaka izjemno težko gostovanje in motiviran nasprotnik. V primeru romunskega prvaka gre za kakovostnega tekmeca, ki bo še toliko bolj nevaren na domačem terenu. Vzdušje v ekipi je dobro, odločeni in motivirani smo, da si pred povratnim obračunom v Tivoliju priborimo ugodno izhodišče," je za uradno spletno stran oranžnih zmajev dejal izkušeni Gregor Ropret.

Odbojkarji ACH Volleyja o posameznikih v vrstah tekmecev zagotovo ne razmišljajo, zavedajo se, da bo največ odvisno od njih samih. Če bodo oni na ravni, kot so jo sposobni, bi morali zmagati že v Romuniji. Je pa prednost, da bodo povratno tekmo igrali doma, in sicer v četrtek, 13. novembra.