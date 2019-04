Oranžni zmaji ostajajo odbojkarski vladarji: 'Vsa čast Kamničanom, a razlika v kakovosti je očitna'

Tretjo zmago v velikem finalu in končno zmago v seriji na tri zmage so dosegli težje kot na drugi tekmi v Kamniku, a lažje kot na prvi v Tivoliju. Dvoma, da bodo dosegli nov uspeh, pa vseeno ni bilo niti v enem trenutku, ne glede na to, da so tretji niz Ljubljančani gladko izgubili. "S psihološkega vidika je bila to najtežja tekma v finalni seriji. Ko enkrat povedeš z 2 : 0 v zmagah, čakaš samo še tisto zadnjo stopničko. Kljub vsemu sem svoje igralce opozarjal, naj razmišljajo točko po točko, morda niz po niz, nič drugega, ampak je bilo vseeno težko. Na trenutke smo igrali v krču, mislim pa, da smo vseeno večji del tekme igrali sproščeno, in plod tega je bila naša zmaga. Mislim, da zasluženo, saj smo državno prvenstvo končali brez poraza," je po končani finalni seriji in novem državnem naslovu povedal Matija Pleško, ki je opravljal dvojno vlogo, igralca in trenerja ekipe ACH Volley.



Ljubljančani se veselijo še 15. zaporednega in skupno 16. naslova državnih prvakov. Kamničani so ostali pri treh, še petič zaporedoma pa so državno prvenstvo končali na drugem mestu.



Državni prvaki v tem tisočletju:

2000/01 Žurbi Team Kamnik

2001/02 Calcit Kamnik

2002/03 Calcit Kamnik

2003/04 Šoštanj Topolšica

2004/05 Autocommerce Bled

2005/06 Autocommerce Bled

2006/07 Autocommerce Bled

2007/08 ACH Volley Bled

2008/09 ACH Volley Bled

2009/10 ACH Volley Bled

2010/11 ACH Volley Bled

2011/12 ACH Volley Ljubljana

2012/13 ACH Volley Ljubljana

2013/14 ACH Volley Ljubljana

2014/15 ACH Volley Ljubljana

2015/16 ACH Volley Ljubljana

2016/17 ACH Volley Ljubljana

2017/18 ACH Volley Ljubljana

2018/19 ACH Volley Ljubljana