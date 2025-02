Oranžni zmaji ostajajo v Evropi: Mogoče je malokdo verjel v to ...

Ljubljančani so po zmagi proti Greenyard Maaseiku v skupini A zasedli tretje mesto in si zagotovili nastop v četrtfinalu evropskega pokala. Njihov tekmec bo turška ekipa Ziraat Bank Ankara, za katero igra tudi slovenski reprezentančni korektor Tonček Štern.

Tekma z velikim vložkom je bila odločilna za obe ekipi, zmaga pa je prinesla končno tretje mesto v skupini in nadaljevanje z nastopi v četrtfinalu Pokala CEV. To je po pravi drami uspelo slovenskim odbojkarjem, ki so se veselili velikega uspeha in se v Slovenijo vračajo s težko prigarano, vendar zasluženo zmago. "Mislim, da smo danes prikazali odlično borbo na igrišču. Na momente je bilo v igri prisotnih veliko napak, vendar moram pohvaliti ekipo za požrtvovalnost od prve do zadnje točke. Vmes je bilo tudi nekaj nervoze, saj je bila pomembnost obračuna zelo visoka. Na koncu šteje zmaga in s tem tudi nadaljevanje nastopov v Evropi, česar se že veselimo," je za uradno klubsko spletno stran po prepričljivi zmagi v Belgiji dejal kapetan oranžnih zmajev Jani Kovačič .

Ljubljančani so v šestem poskusu le dočakali prvo evropsko zmago sezone in si s tem zagotovili tretje mesto v skupini. To prinaša nadaljnje tekmovanje v evropskih pokalih, iz Lige prvakov se bodo preselili v četrtfinale pokala Cev. Za Ljubljančane je bila to četrta točka, eno so proti Greenyard Maaseiku osvojili tudi na domačem igrišču. "Končno smo pokazali pravo borbo. Mogoče je malokdo verjel, da nam bo uspelo prikazati eno boljših predstav danes v Belgiji, vendar nam je uspelo odigrati eno boljših tekem v letošnji sezoni, sicer z rahlimi padci proti koncu drugega in tretjega niza, ampak enostavno je bila ta želja in borbenost ekipe res neverjetna in pokazalo se je, da smo zadnje tedne res trdo trenirali. Zmagati v Maaseiku 3:0 je kar velik rezultat, zato iskrene čestitke celotni ekipi," pa je dodal trener Ljubljančanov Matjaž Hafner.