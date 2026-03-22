Odbojka

Oranžni zmaji po preboju v polfinale DP misli preusmerili k italijanskemu velikanu Piacenzi

Ljubljana, 22. 03. 2026 07.27 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Jošt Kržič

Prva in tudi edina četrtfinalna tekma (dogovor obeh ekip) se je zaradi evropske sezone Ljubljančanov odigrala vnaprej. Na Ravnah sta se še četrtič v sezoni pomerili ekipi Fužinarja in ACH Volleyja. Slovenski prvaki so upravičili vlogo favoritov in se z zanesljivo zmago uvrstili v polfinale državnega prvenstva, kjer bodo počakali na zmagovalca dvoboja med i-Ventom in Panvito Pomgrad. S tem so uspešno opravili generalko pred polfinalom pokala CEV proti Piacenzi, ki bo prihodnji teden. Odbojkarski sperktakel v prenosu na Kanalu A iun VOYO.

Uvod dvoboja je v celoti pripadel gostom, ki so bili dovolj agresivni na servisu ter prav tako učinkoviti v napadu. Predvsem Tonček Štern in Luka Marovt sta poskrbela, da so Ljubljančani povedli s 8:4, in imeli pobudo tudi v nadaljevanju niza. 

Šternu, ki je bil nerešljiva uganka za domačo ekipo, se je pridružil tudi Tine Urnaut, ki je z uspešnim napadom priigral neulovljivo prednost osmih točk (8:16), Marovt pa je z dvema blokoma ob vstopu v končnico zagotovil najvišjo prednost (10:20). Niz se je zaključil po napaki Matića na začetnem udarcu (15:25).

FOTO: OZS

Tudi začetek drugega niza je postregel s podobnim potekom, Alen Pajenk je dvakrat silovito napadal, Štern pa z asom oddaljil zmaje na +5 (3:8). Mladi odbojkarji Fužinarja so vzpostavili ritem igre in se do zaključka niza uspeli približati na štiri točke zaostanka (16:20). Štern je z dvema blokoma rutinirano poskrbel za prepričljivo zmago tudi v drugem nizu (19:25).

Še najbolj izenačen potek dvoboja je bil v prvi polovici tretjega niza, kjer so odbojkarji Fužinarja prikazali odlično igro in po uspešni akciji Rućigaja povedli z 11:9. Ekipi sta se v nadaljevanju še nekajkrat izmenjali v vodstvu, bolj kot se je niz približal končnici pa so ljubljanski odbojkarji prestavili v prestavo višje in tekmecem pobegnili (17:20). V mirnem zaključku so gostje izkoristili drugo zaključno žogo in se po napaki Slatinška veselili suverene zmage s 3:0 in uvrstitve v polfinale državnega prvenstva.

"Vedno je lepo igrati proti Fužinarju pri njih doma in proti vsem mladim in izjemno perspektivnim igralcem, ki jih čaka še zelo lepa prihodnost. Mi smo v tekmo vstopili skrajno motivirani in odločeni, da se do končnic vseh treh nizov priigramo dovolj zajetno prednost in tekmo mirno pripeljemo v svojo korist. To nam je uspelo, za kar čestitam soigralcem in trenerskemu štabu. Sedaj je čas, da se popolnoma osredotočimo na polfinalna obračuna v pokalu CEV, kjer nas čaka težek boj za preboj v veliki finale," je bil v izjavi za uradno spletno stran oranžnih zmajev izčrpen Janž Janez Kržič.

odbojka ach cev

