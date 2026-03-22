Oranžni zmaji po preboju v polfinale DP misli preusmerili k italijanskemu velikanu Piacenzi

Uvod dvoboja je v celoti pripadel gostom, ki so bili dovolj agresivni na servisu ter prav tako učinkoviti v napadu. Predvsem Tonček Štern in Luka Marovt sta poskrbela, da so Ljubljančani povedli s 8:4, in imeli pobudo tudi v nadaljevanju niza.

Šternu, ki je bil nerešljiva uganka za domačo ekipo, se je pridružil tudi Tine Urnaut, ki je z uspešnim napadom priigral neulovljivo prednost osmih točk (8:16), Marovt pa je z dvema blokoma ob vstopu v končnico zagotovil najvišjo prednost (10:20). Niz se je zaključil po napaki Matića na začetnem udarcu (15:25).

Janž Janez Kržič že komaj čaka na polfinale pokala CEV in spopad z italijanskim velikanom.. FOTO: OZS

Tudi začetek drugega niza je postregel s podobnim potekom, Alen Pajenk je dvakrat silovito napadal, Štern pa z asom oddaljil zmaje na +5 (3:8). Mladi odbojkarji Fužinarja so vzpostavili ritem igre in se do zaključka niza uspeli približati na štiri točke zaostanka (16:20). Štern je z dvema blokoma rutinirano poskrbel za prepričljivo zmago tudi v drugem nizu (19:25).

Še najbolj izenačen potek dvoboja je bil v prvi polovici tretjega niza, kjer so odbojkarji Fužinarja prikazali odlično igro in po uspešni akciji Rućigaja povedli z 11:9. Ekipi sta se v nadaljevanju še nekajkrat izmenjali v vodstvu, bolj kot se je niz približal končnici pa so ljubljanski odbojkarji prestavili v prestavo višje in tekmecem pobegnili (17:20). V mirnem zaključku so gostje izkoristili drugo zaključno žogo in se po napaki Slatinška veselili suverene zmage s 3:0 in uvrstitve v polfinale državnega prvenstva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Vedno je lepo igrati proti Fužinarju pri njih doma in proti vsem mladim in izjemno perspektivnim igralcem, ki jih čaka še zelo lepa prihodnost. Mi smo v tekmo vstopili skrajno motivirani in odločeni, da se do končnic vseh treh nizov priigramo dovolj zajetno prednost in tekmo mirno pripeljemo v svojo korist. To nam je uspelo, za kar čestitam soigralcem in trenerskemu štabu. Sedaj je čas, da se popolnoma osredotočimo na polfinalna obračuna v pokalu CEV, kjer nas čaka težek boj za preboj v veliki finale," je bil v izjavi za uradno spletno stran oranžnih zmajev izčrpen Janž Janez Kržič.