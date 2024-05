Ljubljančani pred domačimi gledalci po jubilejni, dvajseti naslov

V sredo se nadaljuje boj za naslov odbojkarskega državnega prvaka. Ljubljančani so si v seriji na tri zmage že priigrali dve, kar pomeni, da so na dobri poti, da v svojo zbirko dodajo še 20. naslov. Toda kljub odličnemu vzdušju v oranžnem taboru tako strokovni štab kot tudi igralci umirjajo situacijo in se zavedajo, da je vsaka tekma poglavje zase. Skrajno motivirani in pozitivno naravnani čakajo na morda že odločilni derbi. Pred dvobojem je glavni trener Ljubljančanov Matjaž Hafner povedal: "V Tivoliju še zdaleč ne pričakujemo lahkega dela. Kamničani nimajo ničesar več za izgubiti in bodo šli na glavo. Vendar mi moramo vztrajati pri svoji igri, biti dovolj agresivni, se spodbujati in boriti za vsako žogo. Verjamem, da nam bo ta recept na koncu prinesel uspeh in nasmehe na obraze."