Oranžni zmaji proti turškemu velikanu brez bele zastave

Odbojkarji ACH Volleyja nimajo časa za počitek. Le nekaj dni po prvi zmagi v Ligi prvakov, ko so premagali francoski Tours, jih čaka nov obračun. V Ankari se bodo poskušali upreti vodilni ekipi skupine A Bankkart Ziraatu, ki ima zaenkrat na svojem računu tri zmage, v prejšnjem krogu pa je doma zanesljivo dobila derbi z italijanskim Trentinom. Brez težav je zmagala tudi na prvi medsebojni tekmi z oranžnimi zmaji, tako da ni dvoma, kdo bo (je) favorit. Prenos na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 17.50.