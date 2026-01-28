Oranžni zmaji proti turškemu velikanu brez bele zastave

Ljubljanska ekipa se seveda ne misli predati, zaveda pa se, da jih čaka težko delo. Ziraat je že v Tivoliju pokazal svojo kakovost, v domači dvorani pa je še močnejši. Njihovi igralci, vsi po vrsti znana imena odbojke na najvišji ravni, odlično servirajo, blokirajo, zelo zanesljivo pa tudi sprejemajo začetne igralce.
V napadu je težko zaustaviti enega najboljših korektorjev na svetu Nemira Abdul-Aziza, ki je v Ljubljani dosegel 21 točk, odlično mu pri nabiranju točk pomagata poljski reprezentant Tomasz Fornal in francoski reprezentant Trevor Clevenot. Njihovo igro zelo dobro organizira turški reprezentant Aydin Yenipazar.
Če hočejo varovanci Igorja Kolakovića presenetiti, bodo morali ukrotiti njihove servise, na prvi tekmi so dosegli devet asov, sami pa bodo morali precej bolje servirati.
