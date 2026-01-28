Naslovnica
Odbojka

Oranžni zmaji proti turškemu velikanu brez bele zastave

Ankara, 28. 01. 2026 07.45

Avtor:
M.J.
ACH Volley - Tours

Odbojkarji ACH Volleyja nimajo časa za počitek. Le nekaj dni po prvi zmagi v Ligi prvakov, ko so premagali francoski Tours, jih čaka nov obračun. V Ankari se bodo poskušali upreti vodilni ekipi skupine A Bankkart Ziraatu, ki ima zaenkrat na svojem računu tri zmage, v prejšnjem krogu pa je doma zanesljivo dobila derbi z italijanskim Trentinom. Brez težav je zmagala tudi na prvi medsebojni tekmi z oranžnimi zmaji, tako da ni dvoma, kdo bo (je) favorit. Prenos na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 17.50.

Ziraat je že v Tivoliju pokazal svojo moč.
Ziraat je že v Tivoliju pokazal svojo moč.
FOTO: Luka Kotnik

Ljubljanska ekipa se seveda ne misli predati, zaveda pa se, da jih čaka težko delo. Ziraat je že v Tivoliju pokazal svojo kakovost, v domači dvorani pa je še močnejši. Njihovi igralci, vsi po vrsti znana imena odbojke na najvišji ravni, odlično servirajo, blokirajo, zelo zanesljivo pa tudi sprejemajo začetne igralce.

Preberi še 'Bili smo pod velikim pritiskom'

V napadu je težko zaustaviti enega najboljših korektorjev na svetu Nemira Abdul-Aziza, ki je v Ljubljani dosegel 21 točk, odlično mu pri nabiranju točk pomagata poljski reprezentant Tomasz Fornal in francoski reprezentant Trevor Clevenot. Njihovo igro zelo dobro organizira turški reprezentant Aydin Yenipazar.

Igor Kolaković
Igor Kolaković
FOTO: Damjan Žibert

Če hočejo varovanci Igorja Kolakovića presenetiti, bodo morali ukrotiti njihove servise, na prvi tekmi so dosegli devet asov, sami pa bodo morali precej bolje servirati.

Ziraat - ACH
Ziraat - ACH
FOTO: 24ur.com
