Oranžni zmaji s 35. zaporedno zmago marširajo proti polfinalu: Delo moramo dokončati v Tivoliju

Izjave iz ljubljanskega tabora po tekmi Fonte Bastardo - ACH Volley: Mladen Kašić , trener: "Lepa zmaga proti dobri ter zelo borbeni ekipi Fonte Bastarda. Imeli smo težave v prvem nizu, saj smo prevečkrat servirali na njihovega prostega igralca, kar ni bil del dogovora pred tekmo. Velika zmaga in izjemna zbranost igralcev po zaostanku z 2:1 v nizih. Naredili smo velik korak in opravili veliko delo, ki pa ga bo potrebno dokončati na povratni tekmi v Ljubljani. "

Jani Kovačič: "Danes je bila zelo nervozna tekma. To se je opazilo tudi pri nas na igrišču. Tekmec je bil izredno nepopustljiv in se ni predal do zadnjega. V četrtem nizu so vodili že z 10:6, vendar smo pokazali pravi karakter in zmagali oba niza do konca tekme."

Jure Okroglič: "Vedeli smo, da bo tekma težka in da nas čaka dober nasprotnik. Prvi niz smo po vodstvu popustili in ga tudi izgubili. Dobro je, da smo se po zaostanku vrnili v igro in da se v Tivoli vračamo z zmago."

Nikola Gjorgiev: "Zelo težka tekma je za nami. Vedel sem, da nam bo težko že po ogledu video vsebin in pa tudi glede na dejstvo, da zasedajo prvo mesto v portugalskem prvenstvu še brez poraza. Morali smo biti potrpežljivi, saj nasprotnik igra odlično v obrambi. Na začetku smo bili nekajkrat nervozni. Na koncu smo pokazali svojo kvaliteto in izjemno pomembno tekmo tudi zmagali."