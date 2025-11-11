Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi OdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Odbojka

Oranžni zmaji se zavedajo težavnosti naloge, a ostajajo optimisti

Ljubljana, 11. 11. 2025 16.04 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J. , M.F. , STA
Komentarji
0

Odbojkarje ACH Volleyja v četrtek čaka povratni kvalifikacijski dvoboj za uvrstitev v ligo prvakov. Proti Dinamu iz Bukarešte bodo lovili zaostanek s prve tekme, ki so jo izgubili z 1:3. V ljubljanskem taboru se zavedajo težavnosti naloge, a ostajajo optimisti. Tekma se bo v dvorani Tivoli v četrtek začela ob 19.45.

ACH Volley Ljubljana - Dinamo Bukarešta
ACH Volley Ljubljana - Dinamo Bukarešta FOTO: 24ur.com

ACH Volley bo moral za napredovanje v tretji, zadnji krog kvalifikacij najprej dobiti tekmo s 3:0 ali 3:1, nato pa zmagati v zlatem nizu. Romunom zadostujeta dva osvojena niza za napredovanje. Če bodo v skupnem seštevku obeh tekem Ljubljančani uspešni, se bodo v naslednjem kvalifikacijskem krogu lige prvakov pomerili z zmagovalcem srbsko-avstrijskega para Radnički Kragujevac/Reiffeisen Hardberg. Če pa bodo izgubili, jih v pokalu evropske zveze Cev čaka bolgarski Lokomotiv iz Plovdiva.

Tonček Štern
Tonček Štern FOTO: CEV

Odbojkarji ACH Volleyja so na prvi tekmi v Romuniji sicer dobro začeli, a nato doživeli nekoliko nepričakovan poraz. Razliko so igralci Dinama napravili predvsem s servisi, v tem elementu slovenski prvaki niso ponovili tekme prvega kroga, ko so v Tivoliju nadigrali nizozemski Orion Stars. Tudi v napadu niso bili posebej razpoloženi, domači so v statistiko vpisali deset asov in kar 16 blokov, polovico od teh Razvan Mihalcea, Slovenci šest asov in le štiri bloke.

Preberi še 'Dinamo je samozavesten, a ko je Tivoli poln ...'

"Nismo se nadejali, da bomo prišli na povratno tekmo s tako slabim izhodiščem. Vedeli smo, da bo tam težko, že proti Orionu je bilo, pa smo se rešili. Zdaj nismo našli rešitve. Dejstvo pa je, da bi morali zmagati. Na nas je, da se pripravimo nanje in da odigramo, kot smo že proti Orionu v Tivoliju. Najprej moramo zmagati, potem pa zlati niz, ko gredo lahko stvari prav ali narobe," je dejal Gregor Ropret.

Preberi še 'Vse si poveva v obraz'

"Izkušenj imamo več. Imamo nekaj malih težav, ki so nas metale iz tira od začetka sezone, a zdaj smo v dosti boljšem stanju. Vsi vemo, kaj ta zmaga prinaša. To je tekma sezone za oboje. Pričakujem, da bomo dali vse do sebe in se borili z mislijo, kaj tekma prinaša," je še dodal Ropret.

odbojka ach liga prvakov
Naslednji članek

Odbojkarske kvalifikacije za LP, zadnja dirka sezone motoGP in spektakel KSW

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330