Oranžni zmaji se zavedajo težavnosti naloge, a ostajajo optimisti

Odbojkarje ACH Volleyja v četrtek čaka povratni kvalifikacijski dvoboj za uvrstitev v ligo prvakov. Proti Dinamu iz Bukarešte bodo lovili zaostanek s prve tekme, ki so jo izgubili z 1:3. V ljubljanskem taboru se zavedajo težavnosti naloge, a ostajajo optimisti. Tekma se bo v dvorani Tivoli v četrtek začela ob 19.45.

ACH Volley bo moral za napredovanje v tretji, zadnji krog kvalifikacij najprej dobiti tekmo s 3:0 ali 3:1, nato pa zmagati v zlatem nizu. Romunom zadostujeta dva osvojena niza za napredovanje. Če bodo v skupnem seštevku obeh tekem Ljubljančani uspešni, se bodo v naslednjem kvalifikacijskem krogu lige prvakov pomerili z zmagovalcem srbsko-avstrijskega para Radnički Kragujevac/Reiffeisen Hardberg. Če pa bodo izgubili, jih v pokalu evropske zveze Cev čaka bolgarski Lokomotiv iz Plovdiva.

Odbojkarji ACH Volleyja so na prvi tekmi v Romuniji sicer dobro začeli, a nato doživeli nekoliko nepričakovan poraz. Razliko so igralci Dinama napravili predvsem s servisi, v tem elementu slovenski prvaki niso ponovili tekme prvega kroga, ko so v Tivoliju nadigrali nizozemski Orion Stars. Tudi v napadu niso bili posebej razpoloženi, domači so v statistiko vpisali deset asov in kar 16 blokov, polovico od teh Razvan Mihalcea, Slovenci šest asov in le štiri bloke.

"Nismo se nadejali, da bomo prišli na povratno tekmo s tako slabim izhodiščem. Vedeli smo, da bo tam težko, že proti Orionu je bilo, pa smo se rešili. Zdaj nismo našli rešitve. Dejstvo pa je, da bi morali zmagati. Na nas je, da se pripravimo nanje in da odigramo, kot smo že proti Orionu v Tivoliju. Najprej moramo zmagati, potem pa zlati niz, ko gredo lahko stvari prav ali narobe," je dejal Gregor Ropret.