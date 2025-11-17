Oranžni zmaji tik pred vstopom v odbojkarski raj: Zanima nas le zmaga

Trener oranžnih zmajev iz slovenske prestolnice Igor Kolaković, je spočil nekatere igralce, ki so nosili glavno breme na tekmi kvalifikacij proti Dinamu iz Bukarešte, a ima dovolj širok kader, da se tudi mlajši del ekipe ne muči z ekipami, ki se ne borijo za sam vrh.
Tokrat je ljubljanska ekipa proti Novomeščanom svoje delo opravila rutinirano, brez pretiranega naprezanja. Še največ dela so imeli v tretjem nizu, ko so gosti držali stik do izida 13:13.
"Zaslužena zmaga in čestitke ekipi za prikazano igro. Nasprotnik je pokazal dobro igro in bil nevaren na začetnih udarcih. Mi smo bili v ključnih trenutkih posameznih dovolj osredotočeni in zbrani, dosegali točke, ko je bilo to najbolj potrebno," je po tekmi dejal Kolaković. "Sedaj so vse misli usmerjene proti sredini tekmi v Srbiji, kjer nas zanima izključno zmaga," dodaja Srb na klopi oranžnih zmajev. "Ves fokus je na sredini tekmi z Radničkim, na kateri si želimo čim boljši rezultat pred povratno tekmo v Ljubljani," pa poudarja Luka Marovt.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.