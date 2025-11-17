Oranžni zmaji tik pred vstopom v odbojkarski raj: Zanima nas le zmaga

Na dvoboju slovenskega državnega prvenstva med ekipama, ki sta imela med tednom zahtevna dvoboja v evropskih tekmovanjih, negotovosti ni bilo, ACH Volley je zanesljivo premagal Krko in z odliko opravil z generalko pred obračunom s srbskimi prvaki v Kragujevcu, ko bo šlo za zadnjo stopnico kvalifikacij za preboj v Ligo prvakov. Oranžni zmaji v en glas obljubljajo, da bodo že na prvi tekmi proti Radničkemu iskali zmago za odlično izhodišče v Tivoliju. Prenos bo v sredo od 17.50 na Kanalu A in VOYO.