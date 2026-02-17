Oranžni zmaji v Francijo po nadaljevanje evropske poti

Spomin na prvo tekmo v Tivoliju: ACH je francoske prvake ugnal z gladkih 3:0. FOTO: Damjan Žibert

Jutrišnja tekma bo za obe ekipi zadnja v letošnji elitni druščini, saj odloča o tretjem in četrtem mestu skupine A, medtem ko sta ekipi Ziraata Bankkarta in Itasa Trentina že preveč oddaljeni. A vseeno bo tekma nadvse pomembna, saj končno 3. mesto prinaša nadaljevanje evropske sezone v pokalu CEV, medtem ko bo zadnjeuvrščeni zaključil z letošnjimi evropskimi nastopi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Moštvo Toursa VB na čelu z našim reprezentantom Nikom Mujanovićem v tej sezoni med elito še ni zmagalo, zbralo je le eno točko, tudi v Ljubljani je pred mesecem dni proti ACH Volleyju Ljubljani prepričljivo izgubilo z 0:3. Hkrati pa je to tudi edina zmaga Ljubljančanov, ki imajo 3 točke in jim je za končno tretje mesto jutri v Toursu dovolj tudi poraz z 2:3. Seveda izbranci Igorja Kolakovića ne bodo kalkulirali in si želijo z novo zmago proti francoskemu prvaku osvojiti 3. mesto ter nadaljevanje evropske sezone.

Ljubljančani v domačem prvenstvu ostajajo neporaženi, v soboto so v državnem prvenstvu s 3:0 zmagali pri Krki v Novem mestu, največ točk pa sta zbrala veterana iz Tivolija Tine Urnaut (14 točk) in Alen Šket (12). Pri ACH Volleyju težav s poškodbami nimajo, se pa zavedajo, da zna Tours VB odigrati bolje, kot je prikazal v Ljubljani, saj imajo nekaj odličnih odbojkarjev, poleg našega mladega asa Mujanovića še Brazilca Dos Santosa in Vossa, Latvijca Darzdansa, Kanadčana Heslinga, Finca Suihkonena ...

Trener Igor Kolaković in kapetan Tine Urnaut FOTO: Aljoša Kravanja