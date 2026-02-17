Naslovnica
Odbojka

Oranžni zmaji v Francijo po nadaljevanje evropske poti

Ljubljana, 17. 02. 2026 09.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Finale odbojkarskega finala med ACH Volley in Panvita Pomgrad

Državni odbojkarski prvaki, igralci ACH Volleyja Ljubljane, so že prispeli v osrednjo Francijo, kjer se bodo v sredo v zadnjem, šestem krogu skupinskega dela CEV Lige prvakov pomerili z vodilno ekipo francoskega prvenstva Toursom VB. Prenos na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 19.50.

Spomin na prvo tekmo v Tivoliju: ACH je francoske prvake ugnal z gladkih 3:0.
FOTO: Damjan Žibert

Jutrišnja tekma bo za obe ekipi zadnja v letošnji elitni druščini, saj odloča o tretjem in četrtem mestu skupine A, medtem ko sta ekipi Ziraata Bankkarta in Itasa Trentina že preveč oddaljeni. A vseeno bo tekma nadvse pomembna, saj končno 3. mesto prinaša nadaljevanje evropske sezone v pokalu CEV, medtem ko bo zadnjeuvrščeni zaključil z letošnjimi evropskimi nastopi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Moštvo Toursa VB na čelu z našim reprezentantom Nikom Mujanovićem v tej sezoni med elito še ni zmagalo, zbralo je le eno točko, tudi v Ljubljani je pred mesecem dni proti ACH Volleyju Ljubljani prepričljivo izgubilo z 0:3. Hkrati pa je to tudi edina zmaga Ljubljančanov, ki imajo 3 točke in jim je za končno tretje mesto jutri v Toursu dovolj tudi poraz z 2:3. Seveda izbranci Igorja Kolakovića ne bodo kalkulirali in si želijo z novo zmago proti francoskemu prvaku osvojiti 3. mesto ter nadaljevanje evropske sezone.

Preberi še 'Trinajst prejetih asov je preveč za to raven odbojke'

Ljubljančani v domačem prvenstvu ostajajo neporaženi, v soboto so v državnem prvenstvu s 3:0 zmagali pri Krki v Novem mestu, največ točk pa sta zbrala veterana iz Tivolija Tine Urnaut (14 točk) in Alen Šket (12). Pri ACH Volleyju težav s poškodbami nimajo, se pa zavedajo, da zna Tours VB odigrati bolje, kot je prikazal v Ljubljani, saj imajo nekaj odličnih odbojkarjev, poleg našega mladega asa Mujanovića še Brazilca Dos Santosa in Vossa, Latvijca Darzdansa, Kanadčana Heslinga, Finca Suihkonena ... 

Trener Igor Kolaković in kapetan Tine Urnaut
FOTO: Aljoša Kravanja

"Energijo in igro zadnjih dveh nizov proti Trentinu moramo prenesti tudi na zahtevno gostovanje v Franciji. Pričakujemo boljšo ekipo Toursa, kot je bila v Ljubljani in borbo za vsako točko. Ne želimo ničesar kalkulirati in štartam zgolj na zmago. Verjamem v uspeh," je za uradno spletno stran kluba trener Igor Kolaković. "V Toursu nas definitivno zanima zgolj samo zmaga, ki nas pelje v Pokal CEV, kar bi bil dober obliž na rano po porazu s Trentinom. Vzdušje v ekipi je dobro, želja in motiv po zmagi pa na najvišji stopnji," je dodal Braslovčan Luka Marovt.

