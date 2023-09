Oranžni zmaji v novo sezono s številnimi novinci: Cilji so najvišji možni

Ob lepem vremenu so se na idilični lokaciji v neposredni bližini Ljubljanice zbrali vsi oranžni zmaji z izjemo dveh slovenskih reprezentantov, Janija Kovačiča in Danijela Koncilje, ki se bosta v prihodnjih dneh s slovensko moško izbrano vrsto borila za vozovnico na Olimpijske igre. Ekipa ACH Volley Ljubljana v novo sezono vstopa prevetrena, ter prav tako pomlajena. Ljubljansko zasedbo je zapustilo pet, pridružilo pa prav tako pa pet odbojkarjev.



Strokovni štab je ostal v celoti nespremenjen. Predsednik kluba Rasto Oderlap je ob predstavitvi ekipe dejal: "ACH Volley Ljubljana je ekipa, ki v vsako sezono vstopa z najvišjimi cilji in tudi letos kljub pomladitvi ekipe ni nič drugače. Finančno poslovanje kluba je stabilno, proračun za naslednjo sezono pa je malce manj kot milijon evrov. Pred strokovnim štabom in igralci je težko delo, vendar jim zaupamo, da jim bo uspelo kar smo si začrtali." Kadrovanja in strukture ekipe se je dotaknil tudi športni direktor Aleš Jerala, ki je zadovoljen, da jim je v sredino uspelo pripeljati tri mladinske reprezentante, ki bodo tvorili ogrodje slovenske članske reprezentance čez nekaj let. "Do neke mere spremljamo kadrovanje ostalih ekip v prvenstvu, vendar se bolj ali manj osredotočamo nase," je še dodal Jerala.