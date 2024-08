Oranžni zmaji visoko zasukali rokave

OGLAS

Na prvem treningu sezone se je zbralo osem igralcev, in sicer Alen Šket, Matic Videčnik, Klemen Šen, Jan Pokeršnik, ki so bili del ekipe slovenskih prvakov že v pretekli sezoni in štirje novinci v oranžnem gnezdu, Janž Kržič, Nejc Kožar, Žiga Kumer in Jaka Prevorčnik. Na začetku priprav sta manjkala slovenska reprezentanta Jani Kovačič in Sašo Štalekar, ki sta do pred kratkim zastopala barve slovenske reprezentance na olimpijskih igrah. Ljubljanskemu moštvu se bodo kasneje pridružili tudi trije mladinski reprezentanti, Jošt Kržič, Luka Marovt in Nejc Najdič, ki bodo konec meseca avgusta nastopili na evropskem prvenstvu do 20 let v Grčiji. Ekipi pa se bo v mesecu avgustu pridružil iranski korektor Amir Golzadeh.

Matjaž Hafner

Pred klubski mikrofon je ob začetku priprav stopil trener oranžnih zmajev Matjaž Hafner in povedal: "Začenjamo s pripravami na novo sezono, trenutno je na voljo osem igralcev, manjkajo slovenski olimpijski in mladinski reprezentanti ter mladinski reprezentant iz Irana. Vsi se bodo postopoma pridružili ekipi do začetka septembra. Najpomembneje je, da so fantje zdravi in motivirani. Vemo, da je vsak začetek težak, ravno zato bomo postopoma stopnjevali treninge, najprej s poudarkom na fizični pripravi in tehniki, kasneje pa na uigravanju in taktiki. Pred nami je zanimiva jesen in dolga sezona na štirih tekmovalnih frontah."

Rasto Oderlap