Oranžni zmaji z novima (domačima) okrepitvama

Kot omenjeno pred dnevi v zadnjem sporočilu za javnost: okrepitvam v dresu ACH Volleyja Ljubljane še ni videti konca. Zato vas z veseljem obveščamo, da sta zvestobo oranžnim zmajem obljubila še dva odlična mlada odbojkarja, srednji bloker Rok Jerončič in prosti igralec Grega Okroglič. Oba vrhunska mlada igralca se bosta serijskim prvakom iz Tivolija pridružila iz primorskega Alpacema, kjer sta bila v zadnjih dveh sezonah nepogrešljiva člana prvoligaškega moštva iz Kanala.

Okroglič je 187 cm visok 21-letni prosti igralec, tudi že član naše članske izbrane vrste, medtem ko je Jerončič, sicer sin nekdanjega reprezentanta in zdajšnjega trenerja ter pomočnika selektorja Grege Jerončiča, visok 206 cm, star 24 let, nepogrešljiv pa je na mestu srednjega blokerja.

Za Primorca Okrogliča bo ACH Volley Ljubljana po domačemu Alpacemu Kanalu drugi klub v karieri, Jerončič pa je pred igranjem v Kanalu tri sezone preživel v Italiji (Lube Civitanova, Farmitalia Catania in Abba Pineto), njegova prva članska sezona pa je bila v barvah Calcita iz Kamnika.

Oba novinca sta v izjavi za uradno spletno stran oranžnih zmajev strnila prve vtise ob menjavi kluba, Okroglič je povedal: "Zahvaljujem se vodstvu kluba za ponujeno priložnost in izkazano zaupanje. ACH Volley je klub, ki meri vedno po najvišjih ciljih in ta pritisk ter izziv mi je všeč. Veselim se nastopov v Ligi prvakov, kjer bomo naredili vse, da se kosamo z najboljšimi ekipami na svetu."

Jerončič je v nadaljevanju dodal: "V izjemno čast in ponos mi je, da bom kariero nadaljeval v Ljubljani, pri ACH Volleyju, katerega ambicije so vedno zelo visoke. S fanti se poznamo in prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi še kako nevarni na evropskem parketu."

