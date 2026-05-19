Odbojka

Oranžni zmaji z novima (domačima) okrepitvama

Ljubljana, 19. 05. 2026 11.45 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Ljubljančani do 22. naslova državnih prvakov

Srednji bloker Rok Jerončič in prosti igralec Grega Okroglič sta novi okrepitvi ljubljanskega odbojkarskega kluba ACH Volley. Oba vrhunska mlada igralca se bosta prvakom iz Tivolija pridružila iz primorskega Alpacema, kjer sta bila v zadnjih dveh sezonah nepogrešljiva člana prvoligaškega moštva iz Kanala.

Kot omenjeno pred dnevi v zadnjem sporočilu za javnost: okrepitvam v dresu ACH Volleyja Ljubljane še ni videti konca. Zato vas z veseljem obveščamo, da sta zvestobo oranžnim zmajem obljubila še dva odlična mlada odbojkarja, srednji bloker Rok Jerončič in prosti igralec Grega Okroglič. Oba vrhunska mlada igralca se bosta serijskim prvakom iz Tivolija pridružila iz primorskega Alpacema, kjer sta bila v zadnjih dveh sezonah nepogrešljiva člana prvoligaškega moštva iz Kanala. 

Okroglič je 187 cm visok 21-letni prosti igralec, tudi že član naše članske izbrane vrste, medtem ko je Jerončič, sicer sin nekdanjega reprezentanta in zdajšnjega trenerja ter pomočnika selektorja Grege Jerončiča, visok 206 cm, star 24 let, nepogrešljiv pa je na mestu srednjega blokerja.

Igor Kolaković
Za Primorca Okrogliča bo ACH Volley Ljubljana po domačemu Alpacemu Kanalu drugi klub v karieri, Jerončič pa je pred igranjem v Kanalu tri sezone preživel v Italiji (Lube Civitanova, Farmitalia Catania in Abba Pineto), njegova prva članska sezona pa je bila v barvah Calcita iz Kamnika.

Oba novinca sta v izjavi za uradno spletno stran oranžnih zmajev strnila prve vtise ob menjavi kluba, Okroglič je povedal: "Zahvaljujem se vodstvu kluba za ponujeno priložnost in izkazano zaupanje. ACH Volley je klub, ki meri vedno po najvišjih ciljih in ta pritisk ter izziv mi je všeč. Veselim se nastopov v Ligi prvakov, kjer bomo naredili vse, da se kosamo z najboljšimi ekipami na svetu." 

Jerončič je v nadaljevanju dodal: "V izjemno čast in ponos mi je, da bom kariero nadaljeval v Ljubljani, pri ACH Volleyju, katerega ambicije so vedno zelo visoke. S fanti se poznamo in prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi še kako nevarni na evropskem parketu."

Uroš Planinšič
Po Sebastianu Sablatnigu in Urošu Planinšiču sta Okroglič in Jerončič že tretja in četrta okrepitev od zaključka domače odbojkarske sezone, večina članov ACH Volleyja pa je v teh dneh sicer na pripravah s slovensko reprezentanco.

Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
