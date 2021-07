Oranžni zmaji z novimi okrepitvami

Ljubljančani so letos ostali brez državnega naslova, ki je romal v Maribor.

Nemanja Peruničić lahko igra tako na mestu sprejemalca kot tudi na mestu korektorja, kar daje igralski zasedbi oranžnih zmajev še dodatno širino in možnost kombinacij. V dosedanji karieri je Peruničić zastopal barve Budućnosti iz Podgorice, prav tako pa je že leta 2019 s črnogorsko reprezentanco nastopal na evropskem prvenstvu, ki se je med drugim odvijalo tudi v Sloveniji. Ob sklenitvi sodelovanja je 198 cm visoki Peruničić za klubsko spletno stran povedal: "Navdušen sem ob sklenitvi sodelovanja s tako renomiranim klubom, kot je ACH Volley. Lahko bi rekel, da so se mi uresničile sanje. Gre za moj prvi klub v tujini, ki pa je zelo organiziran, tako da si ne bi mogel želeti boljšega okolja. Tudi ekipa, sestavljena za naslednjo sezono, je močna in bo konkurenčna v vseh tekmovanjih."