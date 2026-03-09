Oranžni zmaji z odliko opravili redni del in že mislijo na Fener

V dvorani Maksa Pečarja, kjer so ljubljanski odbojkarji tokrat izjemoma odigrali nov prvenstveni dvoboj, smo videli izenačen začetek, ekipi pa sta se izmenjevali v vodstvu. Sešek in Jerončič sta pri gostih poskrbela za delni izid 4:0 in vodstvo s + 2 (8:10). Po novi napaki ljubljanskih odbojkarjev je po prvi prekinitvi posegel strateg ljubljanske ekipe, Kolaković (11:14). Zmaji so se kaj kmalu uspeli približati, Pajenk je bil zanesljiv preko prvega tempa za znižanje na 15:16.

Sledil je odgovor Kanalcev in vnovično vodstvo, tokrat +4 (15:19). Kolaković je bil primoran odreagirati z novim polminutnim timeoutom, ki pa je več kot očitno predramil slovenske prvake. Zablestel je Štern, ki je s kar štirimi uspešnimi napadi izid na 19. točki poravnal. To ni prestrašilo razpoloženih gostov, ki so si v končnici priborili prednost treh točk (20:23). Oranžni zmaji so se še enkrat več uspeli vrniti ter ubranili dve zaključni žogi odbojkarjev Alpacema, sami pa izkoristili tretjo za vodstvo z 1:0 v nizih (28:26).

Na začetku drugega niza so imeli pobudo odbojkarji ACH Volleyja, Urnaut je učinkovito napadal za 5:2. V nadaljevanju so uspeli gostje na osmi točki izid poravnat, nato pa držali stik s favoriziranimi Ljubljančani vse do sredine niza. Tudi po povišanju vodstva na +3, uspešen je bil starejši od bratov Kržič, se Kanalci niso predali in na 20. točki izenačili. V končnici so več zbranosti pokazali domači odbojkarji in po napaki Seška povedli z 2:0 v nizih (25:21).