Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Odbojka

Oranžni zmaji z odliko opravili redni del in že mislijo na Fener

Ljubljana, 09. 03. 2026 08.08 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
ACH Volley - Fenerbahče

Na tekmi zadnjega, 21. kroga državnega prvenstva smo še tretjič v letošnji sezoni spremljali derbi med lanskima finalistoma, ekipama ACH Volley Ljubljana in Alpacem Kanal. Gostje, ki so v Ljubljani nujno potrebovali vsaj točko za osvojeno drugo mesto po rednem delu prvenstva, so naleteli na previsoko oviro. Slovenski prvaki so upravičili vlogo favoritov in slavili še na 21. tekmi prvenstva zapored. Odlična generalka pored povratno tekmo četrtfinala pokala CEV, ko bodo oranžni zmaji gostovali v Istanbulu. Prvi obračun v Tivoliju so dobili s 3:2. Prenos Kanal A in VOYO.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Odbojkarji ACH Volleyja v maratonski tekmi zlomili odpor Fenerbahčeja
    02:01
    Iz 24UR: Odbojkarji ACH Volleyja v maratonski tekmi zlomili odpor Fenerbahčeja
  • Gregor Ropret po zmagi nad Fenerbahčejem
    01:56
    Gregor Ropret po zmagi nad Fenerbahčejem
  • Gregor Ropret po zmagi ACH-ja nad Fenerbahčejem
    02:48
    Gregor Ropret po zmagi ACH-ja nad Fenerbahčejem
  • Alen Pajenk po zmagi ACH-ja nad Fenerbahčejem
    01:56
    Alen Pajenk po zmagi ACH-ja nad Fenerbahčejem
  • Tonček Štern po zmagi nad Fenerbahčejem
    03:00
    Tonček Štern po zmagi nad Fenerbahčejem
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V dvorani Maksa Pečarja, kjer so ljubljanski odbojkarji tokrat izjemoma odigrali nov prvenstveni dvoboj, smo videli izenačen začetek, ekipi pa sta se izmenjevali v vodstvu. Sešek in Jerončič sta pri gostih poskrbela za delni izid 4:0 in vodstvo s + 2 (8:10). Po novi napaki ljubljanskih odbojkarjev je po prvi prekinitvi posegel strateg ljubljanske ekipe, Kolaković (11:14). Zmaji so se kaj kmalu uspeli približati, Pajenk je bil zanesljiv preko prvega tempa za znižanje na 15:16. 

Preberi še 'Premagati Fenerbahče je velika stvar'

Sledil je odgovor Kanalcev in vnovično vodstvo, tokrat +4 (15:19). Kolaković je bil primoran odreagirati z novim polminutnim timeoutom, ki pa je več kot očitno predramil slovenske prvake. Zablestel je Štern, ki je s kar štirimi uspešnimi napadi izid na 19. točki poravnal. To ni prestrašilo razpoloženih gostov, ki so si v končnici priborili prednost treh točk (20:23). Oranžni zmaji so se še enkrat več uspeli vrniti ter ubranili dve zaključni žogi odbojkarjev Alpacema, sami pa izkoristili tretjo za vodstvo z 1:0 v nizih (28:26).

Na začetku drugega niza so imeli pobudo odbojkarji ACH Volleyja, Urnaut je učinkovito napadal za 5:2. V nadaljevanju so uspeli gostje na osmi točki izid poravnat, nato pa držali stik s favoriziranimi Ljubljančani vse do sredine niza. Tudi po povišanju vodstva na +3, uspešen je bil starejši od bratov Kržič, se Kanalci niso predali in na 20. točki izenačili. V končnici so več zbranosti pokazali domači odbojkarji in po napaki Seška povedli z 2:0 v nizih (25:21).

Preberi še Prvi korak narejen: ACH Volley ugnal Fenerbahče, Ropret napoveduje boj v Turčiji

V tretjem nizu smo videli udaren začetek slovenskih prvakov, ki so si z agresivnim začetnim udarcem zagotovili bistveno lažjo pot do doseganja točk (7:2). Tudi nadaljevanje je minilo v znamenju odbojkarjev ACH Volleyja, Urnaut je najprej z uspešnim napadom in nato še z asom poskrbel za vodstvo s 16.11. 

Jani Kovačič in Luka Marovt
Jani Kovačič in Luka Marovt
FOTO: Damjan Žibert

V mirnem zaključku tekme so slovenski prvaki do nove, že 21. zmage zapovrstjo in tako brez poraza zaključili redni del prvenstva (25:18). "Dobra tekma in odličen odpor Kanalcev, predvsem v prvih dveh nizih. Mi smo imeli določena nihanja, predvsem v prvem nizu, vendar pokazali zbranost, ko je bilo najbolj potrebno. Sedaj je čas za malce počitka, hkrati pa misli že uhajajo proti Turčiji in povratni tekmi četrtfinala pokala CEV," je za uradno spletno stran kluba dejal Jani Kovačič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
odbojka ach volley

Prvi korak narejen: ACH Volley ugnal Fenerbahče, Ropret napoveduje boj v Turčiji

Bauhaus marec 2026
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
  • Bauhaus - naslovna slika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo zanesljivi, strelci optimistični
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo zanesljivi, strelci optimistični
Najlepši modni kosi iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Najlepši modni kosi iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Najdite svojo moč: Naučite se postavljati zdrave meje
Najdite svojo moč: Naučite se postavljati zdrave meje
vizita
Portal
Mikroplastika v krvi: kako vstopa v telo in kakšna so možna tveganja za zdravje?
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
cekin
Portal
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
moskisvet
Portal
Kreatin in večja rast mišic: abrakadabra ali znanstveno podprt prehranski dodatek?
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Zakaj nas spomladi razganja?
Zakaj nas spomladi razganja?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
dominvrt
Portal
Kako pes izboljšuje vaše zdravje
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Čilske Marmornate jame: Naravni biser, ki ga razkrije le svetloba jezera
Čilske Marmornate jame: Naravni biser, ki ga razkrije le svetloba jezera
okusno
Portal
10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
15-minutno kosilo: slastne testenine iz ene ponve
15-minutno kosilo: slastne testenine iz ene ponve
Princeske s kremo in jagodami
Princeske s kremo in jagodami
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
voyo
Portal
Priscilla
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551