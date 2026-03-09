Oranžni zmaji z odliko opravili redni del in že mislijo na Fener

V dvorani Maksa Pečarja, kjer so ljubljanski odbojkarji tokrat izjemoma odigrali nov prvenstveni dvoboj, smo videli izenačen začetek, ekipi pa sta se izmenjevali v vodstvu. Sešek in Jerončič sta pri gostih poskrbela za delni izid 4:0 in vodstvo s + 2 (8:10). Po novi napaki ljubljanskih odbojkarjev je po prvi prekinitvi posegel strateg ljubljanske ekipe, Kolaković (11:14). Zmaji so se kaj kmalu uspeli približati, Pajenk je bil zanesljiv preko prvega tempa za znižanje na 15:16.
Sledil je odgovor Kanalcev in vnovično vodstvo, tokrat +4 (15:19). Kolaković je bil primoran odreagirati z novim polminutnim timeoutom, ki pa je več kot očitno predramil slovenske prvake. Zablestel je Štern, ki je s kar štirimi uspešnimi napadi izid na 19. točki poravnal. To ni prestrašilo razpoloženih gostov, ki so si v končnici priborili prednost treh točk (20:23). Oranžni zmaji so se še enkrat več uspeli vrniti ter ubranili dve zaključni žogi odbojkarjev Alpacema, sami pa izkoristili tretjo za vodstvo z 1:0 v nizih (28:26).
Na začetku drugega niza so imeli pobudo odbojkarji ACH Volleyja, Urnaut je učinkovito napadal za 5:2. V nadaljevanju so uspeli gostje na osmi točki izid poravnat, nato pa držali stik s favoriziranimi Ljubljančani vse do sredine niza. Tudi po povišanju vodstva na +3, uspešen je bil starejši od bratov Kržič, se Kanalci niso predali in na 20. točki izenačili. V končnici so več zbranosti pokazali domači odbojkarji in po napaki Seška povedli z 2:0 v nizih (25:21).
V tretjem nizu smo videli udaren začetek slovenskih prvakov, ki so si z agresivnim začetnim udarcem zagotovili bistveno lažjo pot do doseganja točk (7:2). Tudi nadaljevanje je minilo v znamenju odbojkarjev ACH Volleyja, Urnaut je najprej z uspešnim napadom in nato še z asom poskrbel za vodstvo s 16.11.
V mirnem zaključku tekme so slovenski prvaki do nove, že 21. zmage zapovrstjo in tako brez poraza zaključili redni del prvenstva (25:18). "Dobra tekma in odličen odpor Kanalcev, predvsem v prvih dveh nizih. Mi smo imeli določena nihanja, predvsem v prvem nizu, vendar pokazali zbranost, ko je bilo najbolj potrebno. Sedaj je čas za malce počitka, hkrati pa misli že uhajajo proti Turčiji in povratni tekmi četrtfinala pokala CEV," je za uradno spletno stran kluba dejal Jani Kovačič.
