Oranžni zmaji z zmago na derbiju potrdili dobro formo pred Ligo prvakov

Še drugič v letošnji sezoni smo v športni dvorani Kamnik spremljali obračun med ekipo ACH Volley Ljubljana ter kamniškim Calcitom. Slovenski prvaki so bili tudi na gostujočem parketu prepričljivo boljši nasprotnik in se zasluženo veselili nove zmage v prvenstvu z rezultatom 3:0. Oranžni zmaji so tako brezhibni opravili z generalko pred začetkom sezone v Ligi prvakov, ko bodo igrali v Berlinu.

Za domačo ekipo Calcit Volleyja je bil začetek uvodnega niza obetaven, saj je povedla s 4:2, toda na šesti točki so gostje izenačili, do odločilne prednosti pa so prišli na začetnem udarcu Štalekarja. Oranžni zmaji so s petimi zaporednimi točkami Kamničanom pobegnil na šest točk razlike (7:13), trener Ribič pa je nalet Ljubljančanov skušal zaustaviti z dvema polminutnima odmoroma. Uvodni niz je z napadom preko tempa zaključil Videčnik.

V drugem nizu so prvi do prednosti dveh točk prišli ljubljanski odbojkarji, ki so na servis Šketa in treh zaporednih točkah razpoloženega Štalekarja domačinom pobegnili za štiri točke (4:8), zato je Ribič posegel po prekinitvi. Toda po vrnitvi na igrišče je ACH Volley nadaljeval s silovitim tempom, as za še eno točko je dosegel Šket. Po nekaj zaporednih lastnih napakah so domači odbojkarji zaostajali že za osem točk (7:15). Tako kot v prvem nizu ljubljanski odbojkarji tudi v drugem niso popuščali, na drugi strani pa so Kamničani le s težavo zaključevali svoje napade (13:25).

Matjaž Hafner in Jani Kovačič FOTO: ACH Volley Ljubljana icon-expand

Tudi v začetku tretjega niza so prevladovali aktualni državni prvaki, ki so pobegnili za tri točke (3:6), vendar so Kamničani na servis Omana in točki Gomeza izid že na šesti točki izenačili. Na trinajsti točki sta bili ekipi poravnani, toda po dveh zaporednih asih Köka je Ribič po zaostanku treh točk (13:16) vzel svoj prvi polminutni odmor v tretjem nizu. Ko so po točki Pokeršnika Ljubljančani povedli že z 19:15, je vse kazalo na njihovo gladko zmago. Nekaj upanja je domači ekipi vsaj po osvojenem častnem nizu z asom vrnil Okroglič (17:19), vendar je njegov naslednji servis končal v avtu, zato pa je bil za ACH Volley z asom uspešen Pokeršnik (19:25).

"Za tekmo lahko rečem, da smo jo odigrali brez nepotrebnih padcev koncentracije v igri, kar se odraža tudi na rezultatu in prepričljivi zmagi proti Calcitu. Misli so že osredotočene na uvodno tekmo Lige prvakov, jutri potujemo proti Berlinu, kjer nas v torek čaka nov izziv," je za uradno klubsko spletno stran dejal trener oranžnih zmajev Matjaž Hafner. "Mislim, da je bila to naša letos najboljša tekma, dobri smo bili v vseh elementih igre, razpoloženi na servisu, v napadu, tako da sem prvič zadovoljen z našo igro. Toda ta tekma je za nas že preteklost in zdaj že razmišljamo o torkovi tekmi v Ligi prvakov, ko nas čaka gostovanje v Berlinu. Šele takrat bomo videli, kakšna je naša realnost," je še dejal strateg Ljubljančanov.