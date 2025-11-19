Oranžni zmaji želijo zmagati že v Kragujevcu

Spomnimo, odbojkarji ACH Volleyja so v 2. krogu kvalifikacij za Ligo prvakov preživeli dramo in si proti Dinamu iz Bukarešte priigrali napredovanje. Potem ko so prvo tekmo v Romuniji izgubili, so v Ljubljani z istim izidom zmagali, nato pa še s 15:9 dobili zlati niz. "Radnički je na približno taki ravni, kot je bil Dinamo iz Bukarešte. Z Romuni smo imeli težave, tudi s Kragujevčani nam ne bo lahko," je že po napetem obračunu z romunskim prvakom, ki so ga uspešno rešili v zlatem nizu, dejal trener Igor Kolaković, nekoč selektor srbske reprezentance. Ljubljanski strateg je lahko veliko informacij črpal tudi od svojega pomočnika Dragana Kobiljskega, ki je nekoč vodil srbsko ekipo.
"Popolnoma smo osredotočeni na sredino tekmo, na kateri si želimo prikazati pravi obraz in se z gostovanja v Srbiji vrniti s pozitivnim rezultatom. Kljub preobratu in veliki zmagi v četrtek v Tivoliju proti Romunom se ne želimo še enkrat znajti v podobno težki situaciji, zato smo motivirani in odločeni, da na povratni tekmi v Ljubljani ne rešujemo položaja, ampak le potrdimo napredovanje v skupinski del lige prvakov," je pred odhodom v Srbijo dejal Kolaković.
Moštvo iz Kragujevca je v lanski sezoni tretjič osvojilo naslov srbskega prvaka, prvega po letu 2010. Jedro ekipe sestavljajo izkušeni srbski odbojkarji, vodi jih domači strateg Aleksa Brđović, v prvih dveh krogih kvalifikacij pa so največ točk prispevali 39-letni korektor Mladen Bojović, 25-letni srednji bloker Vladimir Gajović in 27-letni sprejemalec Ivan Ćirović.
Radnički je v prvem krogu kvalifikacij dvakrat s 3:0 premagal Azerrail Baku, prvaka Azerbajdžana, v drugem pa najprej v gosteh s 3:2, nato pa še doma s 3:0 TSV Reiffeisen Hartberg, avstrijskega prvaka. V domači dvorani Jezero v Kragujevcu, ki sprejme 3500 gledalcev, Srbi še niso izgubili niza.
"Zmaga je edini cilj za sredino tekmo v Srbiji. Spoštujemo nasprotnika in se zavedamo njihove kvalitete, vendar moramo že na prvi tekmi priti do dobrega izhodišča. Za to imamo kvaliteto in prav tako veliko željo po zmagi že v Kragujevcu," napoveduje libero ljubljanske ekipe Jani Kovačič.
Skupni zmagovalec se bo uvrstil v skupinski del Lige prvakov, kjer nanj v skupini že čakajo ekipe Itas Trentino, Ziraat Bank Ankara in Tours.
Izid, kvalifikacije za Ligo prvakov, 3. krog:
Radnički - ACH Volley
