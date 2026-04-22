Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odločila 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Odbojka

Oranžni zmaji želijo na dopust: 'V Tivoliju zaključiti finalno serijo'

Ljubljana, 22. 04. 2026 06.04 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
ACH Volley - Piacenza

Odbojkarji ACH Volleyja in Calcit Volleyja bodo odigrali tretjo tekmo finalne serije državnega prvenstva. ACH, branilec naslova, vodi z 2:0 v zmagah, malo verjetno pa je, da v Tivoliju ne bi izkoristil že prve zaključne žoge in se veselil 22. naslova državnega prvaka ter petega zapovrstjo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Delo želimo dokončati v naši dvorani. V prvih dveh tekmah smo bili za raven ali dve boljši tekmec, trdno verjamemo, da bo tako tudi tokrat," pred tretjo tekmo pravi Jani Kovačič. V uspeh so v taboru oranžćnih zmajev prepričani, saj v letošnjem prvenstvu še niso izgubili tekme.

Preberi še Mariborčanke ubranile naslov državnih prvakinj

Kamničani bodo prav tako storili vse, kar je v njihovi moči, da bi serijo podaljšali. A kakovostno precej zaostajajo za tekmeci, tako da bi bila njihova zmaga velikansko presenečenje, še posebej, ker bi bila na tekmečevem igrišču.

Jani Kovačič in Luka Marovt
FOTO: Damjan Žibert

"Za zmago bomo morali igrati brezhibno. Na prvih dveh tekmah smo na trenutke igrali dobro, a je bilo nihanj preveč. Ljubljančani pa igrajo konstantno, praktično ničesar ne podarijo, vse si moraš priboriti sam. Ne gre za to, da mi ne bi dali maksimuma, ampak da moramo iti preko svojih meja in izkoristiti vsako priložnost," se sprejemalec Kamničanov Jure Okroglič dobro zaveda, da njihove možnosti niso velike.

Izid, 1. DOL Sportklub, moški, finale, 3. tekma:
ACH Volley - Calcit

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
odbojka finale ach calcit dp

Mariborčanke ubranile naslov državnih prvakinj

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
