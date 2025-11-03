Oranžni zmaji želijo že v Romuniji do prednosti

Dinamo iz Bukarešte je bil v pretekli sezoni romunski prvak sicer prvič po 30 letih, v prvem kolu kvalifikacij pa so Romuni brez težav izločili Strumico iz Severne Makedonija, na obeh tekmah je bilo namreč 3:0 za Dinamo.

V teh dveh tekmah je največ točk za moštvo iz Bukarešte prispeval srbski korektor Petar Premović (24), učinkoviti so bili tudi romunska reprezentanta Paul Mircea Peta in Gabriel Nicolae Ghionea ter brazilski sprejemalec Jonatas Cardoso . V ekipi, ki jo vodi romunski trener Bogdan Tanase , so še sedanji ali nekdanji reprezentanti Turčije (Cukur), Nemčije (Burggräf), Avstrije (Kitzinger) in Latvije (Medenis).

V primeru skupne zmage bi potem v zadnjem, 3. kolu kvalifikacij za ligo prvakov Ljubljančane čakal dvoboj z boljšim iz para Radnički Kragujevac (SRB) – TSV Raiffeisen Hartberg (AVS). "Časa za počitek po tekmi z Nizozemci praktično ni bilo. Na sobotni tekmi s Fužinarjem smo uspeli vsaj malo odpočiti nekatere nosilce igre, sedaj pa prispeli v Bukarešto, kjer nas že danes zvečer čaka prvi, jutri dopoldne pa drugi trening. V popolnosti smo osredotočeni na našega tekmeca, ponoviti si želimo četrtkovo igro iz Tivolija in se v Slovenijo vrniti s pozitivnim rezultatom," je za uradno klubsko stran oranžnih zmajev dejal strateg ACH-ja Igor Kolaković.