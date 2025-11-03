Oranžni zmaji želijo že v Romuniji do prednosti

Svetli način
03. 11. 2025

Pred odbojkarji ACH Volleyja Ljubljane, je takoj po prvih evropskih zmagah proti nizozemskemu Orion Starsu nov velik izziv. Pot do elitnega skupinskega dela lige prvakov je namreč dolga, v okviru drugega kola kvalifikacij pa izbrance trenerja Igorja Kolakovića zdaj čakata dvoboja z romunskim prvakom, Dinamom iz Bukarešte. Prenos v torek zvečer na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 17.50.

Igor Kolaković
Igor Kolaković FOTO: Luka Kotnik

Dinamo iz Bukarešte je bil v pretekli sezoni romunski prvak sicer prvič po 30 letih, v prvem kolu kvalifikacij pa so Romuni brez težav izločili Strumico iz Severne Makedonija, na obeh tekmah je bilo namreč 3:0 za Dinamo. 

V teh dveh tekmah je največ točk za moštvo iz Bukarešte prispeval srbski korektor Petar Premović (24), učinkoviti so bili tudi romunska reprezentanta Paul Mircea Peta in Gabriel Nicolae Ghionea ter brazilski sprejemalec Jonatas Cardoso. V ekipi, ki jo vodi romunski trener Bogdan Tanase, so še sedanji ali nekdanji reprezentanti Turčije (Cukur), Nemčije (Burggräf), Avstrije (Kitzinger) in Latvije (Medenis). 

Oranžni zmaji so pripravljeni na drugi izziv v kvalifikacijah za preboj v Ligo prvakov.
Oranžni zmaji so pripravljeni na drugi izziv v kvalifikacijah za preboj v Ligo prvakov. FOTO: Luka Kotnik

V primeru skupne zmage bi potem v zadnjem, 3. kolu kvalifikacij za ligo prvakov Ljubljančane čakal dvoboj z boljšim iz para Radnički Kragujevac (SRB) – TSV Raiffeisen Hartberg (AVS). "Časa za počitek po tekmi z Nizozemci praktično ni bilo. Na sobotni tekmi s Fužinarjem smo uspeli vsaj malo odpočiti nekatere nosilce igre, sedaj pa prispeli v Bukarešto, kjer nas že danes zvečer čaka prvi, jutri dopoldne pa drugi trening. V popolnosti smo osredotočeni na našega tekmeca, ponoviti si želimo četrtkovo igro iz Tivolija in se v Slovenijo vrniti s pozitivnim rezultatom," je za uradno klubsko stran oranžnih zmajev dejal strateg ACH-ja Igor Kolaković.

Pasica Bukarešta vs ACH Volley
Pasica Bukarešta vs ACH Volley FOTO: 24ur.com
ACH Volley v torek proti Dinamu iz Bukarešte

