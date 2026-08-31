Orefice: Bili smo na njihovi ravni, ponosen sem na reprezentanco

Slovenke so bile le nekaj žog oddaljene od zgodovinskega prvega preboja med osem najboljših reprezentanc stare celine. Proti močno favoriziranim Nizozemkam so se dvakrat vrnile po zaostanku v nizih, v četrtem pa po pravi drami slavile z 31:29 in izsilile odločilni peti niz. Tam so izkušenejše Nizozemke vendarle prevzele pobudo in končale slovenske sanje o četrtfinalu.

"Poraz boli, saj smo bili zelo blizu presenečenju. Bili smo na ravni nizozemske reprezentance, v težave smo spravili njihovo začetno šesterko in nikoli se nismo predali," je po tekmi poudaril slovenski selektor Alessandro Orefice.

Italijanski strokovnjak na slovenski klopi je bil še posebej nezadovoljen z dogodkom na začetku odločilnega niza. Po njegovem prepričanju je bila Slovenija oškodovana pri točki, ki bi ji prinesla vodstvo z 2:0.

"V odločilnem nizu so nam vzeli točko za 2:0, ki bi lahko spremenila potek tekme. Šlo je za sodniško napako, točke pa ne bi smeli ponavljati," je bil jasen Orefice.

Kljub temu krivde za poraz ni iskal zgolj pri sodniških odločitvah. Izpostavil je predvsem trenutke, v katerih bi morale njegove varovanke še bolj pritisniti na tekmice. "V pomembnih trenutkih smo postali nekoliko preveč popustljivi pri servisu in to je na koncu odločilo tekmo. Ponosen sem na slovensko reprezentanco."

Podobno je po tekmi razmišljala Mirta Velikonja Grbac. Razočaranja zaradi zapravljene priložnosti ni skrivala, a je izpostavila predvsem raven igre, ki so jo Slovenke pokazale proti eni najboljših evropskih reprezentanc. "Prikazale smo vrhunsko odbojko. Žal smo v odločilnih trenutkih naredile preveč napak za uspeh proti tretji ekipi z zadnjega EP."