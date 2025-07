Orefice na seznam dodal dve igralki: Ekipa je kompletna

Slovenske odbojkarice so reprezentančno sezono začele z nastopi v zlati evropski ligi, v kateri so nanizale zmage proti Madžarski, Azerbajdžanu, Grčiji in Španiji, izgubile pa z Ukrajino ter Portugalsko. Predvsem nepričakovan poraz s Portugalkami je na koncu pripeljal do tega, da se Slovenija ni uvrstila na zaključni turnir najboljše četverice na Švedskem.

Alessandro Orefice FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Italijanski strateg na slovenski klopi, Alessandro Orefice, je dekletom zato že namenil počitek, znova pa jih bo zbral 7. julija v Kranjski Gori. Slovenke bodo na Gorenjskem začele priprave na kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026. Prvi del tekmovanja so odigrale že v lanski sezoni in se veselile zmag nad Estonijo in Izraelom, z obema reprezentancama pa se bodo pomerile še enkrat ter skušale potrditi vozovnico za turnir stare celine. Obračun z Estonkami bo 2. avgusta v Talinu, tekma z Izraelom pa 6. avgusta v Strumici v Severni Makedoniji. Na Oreficejevem seznamu je 18 igralk, ob tistih, ki smo jih v slovenskem dresu lahko spremljali že v zlati evropski ligi, sta na priprave spet vabljeni podajalka Živa Labinjan in prosta igralka Urška Cikač.

Slovenske odbojkarice FOTO: OZS icon-expand

"Delo nadaljujemo z enako reprezentanco kot v prvem delu sezone. Dodatno bo z nami podajalka Živa Labinjan, za katero menim, da je zelo perspektivna in želim, da nam pomaga v prvem delu, da ostane povezana z reprezentanco in da je na voljo za tekmovanja, če bi jo potrebovali. Na mestih napadalk, korektoric in srednjih blokerk ni sprememb, v ekipo pa sem vpoklical še eno prosto igralko Urško Cikač, ki ima za seboj zelo dobro sezono pri Braniku in jo poznam že od lani. Želim si namreč imeti še več rešitev v naši sprejemalski in obrambni liniji. Ostalo je enako, ekipa je kompletna in veselim se začetka priprav," je ob objavi seznama dejal slovenski selektor. Ob kvalifikacijah za evropsko prvenstvo se bodo slovenske odbojkarice pripravljale tudi na svoje prvo svetovno prvenstvo, ki ga bodo med 22. avgustom in 7. septembrom igrale na Tajskem, kjer se bodo pomerile z ZDA, Češko in Argentino.

Slovenija - Grčija FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Orefice je prepričan, da so naša dekleta na odbojkarskem mundialu lahko konkurenčna: "Zadovoljen sem z večino prikazanega v prvem delu sezone, z izjemo tekme proti Portugalski. Še posebej sem zadovoljen z zmagama nad reprezentancama, kakršni sta Grčija in Španija pred domačimi navijači. Pokazali smo, kako je treba igrati za reprezentanco in za reprezentančni dres. Mislim, da gradimo ekipo igralk, ki razumejo, da si morajo med seboj pomagati, trdo delati na treningih in imeti skupne cilje. Ene sanje, en cilj je naš novi moto, s katerim se želimo poistovetiti. Delali bomo še več in še trdneje. Imamo čas, da še popravimo sistem igre in se še bolj uigramo, da bomo pripravljeni tako na avgustovske kvalifikacije kot na svetovno prvenstvo." Uvodni del priprav bodo Slovenke opravile v Kranjski Gori, kamor pa še ne bo najbolj izkušenih igralk, ki jim je Orefice namenil dodaten teden dni počitka. Ekipa bo znova kompletna 14. julija, ko se bo v Ljubljani začel drugi teden treningov.

Seznam igralk za drugi del reprezentančne sezone FOTO: OZS icon-expand

Seznam reprezentance: